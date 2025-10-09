Curso de medicina: 80% das vagas estão em instituições da rede particular

AM Alice Meira

A região Nordeste concentra 43% das novas vagas em medicina no país - (crédito: Reprodução/ Portal FMUSP)

O Brasil ultrapassou a marca de 50 mil vagas anuais no curso de medicina, das quais 80% estão em instituições privadas, segundo estudo da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (FMUSP). O grupo de pesquisa Demografia Médica apurou que o país ultrapassou a marca no ano de 2025.

Entre janeiro de 2024 e setembro de 2025, o Ministério da Educação (MEC) autorizou a criação de 77 novos cursos de medicina, totalizando 494 escolas médicas em 2025. O país ganhou cerca de 5.500 vagas em menos de dois anos, ultrapassando a marca dos 50 mil, no número anual, da graduação. A região Nordeste concentra 43% das novas vagas.

Coordenado pelo Professor Mário Scheffer, do Departamento de Medicina Preventiva da FMUSP, o grupo analisou dados obtidos via Lei de Acesso à Informação (LAI), cruzando as informações com o sistema e-MEC, base pública do Ministério da Educação, para calcular o total de cursos e vagas de graduação de medicina no país.

Com o ritmo atual de formação, o Brasil poderá alcançar 1,2 milhão de profissionais até 2030, o equivalente a mais de cinco médicos por mil habitantes. “A expansão terá impactos significativos no sistema de saúde. Por um lado, aumenta a disponibilidade de médicos, por outro, acentua a defasagem entre vagas de graduação e de Residência Médica. É preciso planejar melhor a qualificação, a distribuição e a inserção desses novos profissionais no Sistema Único de Saúde (SUS)”, avalia o Prof. Scheffer.

*Estagiária sob supervisão de Ana Sá.