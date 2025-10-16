Programa de intercâmbio abre oportunidade de bolsa para Irlanda

CB Correio Braziliense

Seda dreams projeto Brasil Bilíngue - (crédito: Crédito: Divulgação/ Seda Collage )

Por Gabriela Braz

A Seda College, escola de línguas, lança o Projeto Brasil Bilíngue 2025, programa educacional que visa o ensino da língua inglesa com intercâmbio para Irlanda. Serão sorteadas 100 bolsas, sendo 10 integrais ( cobrindo 100% dos custos) e 90 parciais com descontos. As inscrições vão até 19 de outubro e podem ser realizadas pelo site: https://sedadream.com/.



Após a inscrição, dia 20 de outubro ocorrerá a prova de conhecimentos básicos sobre o país e o inglês. Logo depois da avaliação, dia 21, acontecerá os sorteios de bolsa integral e a pontuação dos selecionados que definirá o percentual dos descontos para bolsa parcial. O intercâmbio apresenta opção de curta ou longa duração e a escolha das cidades Dublin ou Cork na Irlanda. Os jovens também vão tirar seu visto de estudante e autorização para trabalhar no país.



As vagas são destinadas a jovens acima dos 18 que estão entrando no mercado de trabalho e buscam o melhor na vida acadêmica e profissional. Com formação completa, os estudantes conhecerão sobre cultura, a língua inglesa e terão preparação para poder atuar em contextos profissionais.

A seda college libera suporte financeiro aos candidatos selecionados e acesso gratuito a plataforma Seda Dream para aulas do idioma. O objetivo é que os selecionados cheguem ao país com qualificação e conhecimento. A empresa tem o propósito de democratizar o acesso ao intercâmbio e garantir experiências que vão colaborar para o futuro.

Segundo levantamento recente realizado pela Belta (Associação Brasileira das Agências de Intercâmbio, em português), há uma projeção de crescimento de 17% no setor de intercâmbios neste ano, aliado ao interesse dos brasileiros em experiências de estudo e trabalho no exterior. Inclusive, a Irlanda (país que o projeto Brasil Bilíngue está oferecendo bolsas) está como o quarto país mais procurado por brasileiros para esse formato de viagem.



Para mais informações, leia o edital: https://bit.ly/475dT97

*Estagiaria sob supervisão de Ana Sá.



