Delegação Internacional da Abmes inicia imersão nos EUA

SS Sofia Sellani*

O objetivo é fazer uma imersão pelas principais universidades e empresas de inovação da Califórnia - (crédito: Divulgação)

A 7ª Delegação Internacional da Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior (Abmes) deu início, nessa segunda-feira (20), a agenda técnica no Vale do Silício no estado da Califórnia, nos Estados Unidos. Foram feitas três visitas institucionais: University of San Francisco (USF), University of the Pacific (UOP) e Minerva Project. As atividades marcaram o primeiro dia entre os dez de imersão. O objetivo é reunir mantenedores, gestores e reitores de instituições de ensino superior brasileiras em um circuito pelas principais universidades e empresas de inovação da Califórnia.

Na University of San Francisco, os 60 integrantes da delegação visitaram laboratórios e centros de inovação. Como o Innovation Hive, voltado à manufatura e prototipagem, e o Technology Innovation Lab, que aplica tecnologias imersivas no aprendizado. Com estudantes de mais de 100 nacionalidades, a universidade é reconhecida pela mobilidade social, diversidade, e por parcerias com instituições de todo o mundo, incluindo a brasileira, PUC-Rio.

Na sequência, a comitiva conheceu a University of the Pacific (UOP), onde foi recebida pela reitora Gretchen Edwalds-Gilbert e pelos professores Wiltold Wolny e Elisa Chávez. A instituição apresentou o modelo de educação global, com mais de 800 programas internacionais e parcerias em todos os continentes. Com forte tradição nas áreas de saúde e odontologia, a universidade mantém laboratórios avançados de cirurgia facial e pesquisa biomédica, além de programas de doutorado e estágios internacionais. No encontro, o interesse em formalizar parcerias acadêmicas com a Abmes — especialmente em pesquisa e formação docente — foi manifestado.

Encerrando o primeiro dia, os participantes assistiram a uma aula com Ben Nelson, fundador e CEO do Minerva Project. Com a finalidade de mostrar o modelo de ensino da instituição, Nelson explicou a respeito da limitação das universidades tradicionais em conectar teoria e prática, conectando o tópico com os diferenciais da Minerva.

As visitas à USF, UOP e Minerva Project abriram oficialmente o ciclo de atividades da Silicon Valley Experience, que seguirá nos próximos dias com encontros na Stanford University, YouTube/Google for Education, Amazon Web Services (AWS) e Microsoft Corporation, consolidando a ABMES como ponte entre o ensino superior brasileiro e o ecossistema global de inovação. A Abmes representa entidades mantenedoras de educação superior particular em todo o território nacional.

Estagiária sob a supervisão de Ana Sá