Professores da UnB aprovam paralisação contra a Reforma Administrativa

CB Correio Braziliense

Assembleia realizada segunda-feira (20) - (crédito: Reprodução/ADUnB)

Por Gabriela Braz

Docentes da Universidade de Brasília (UnB) concordaram durante a assembleia realizada na segunda - feira (20/10) a paralisação nacional no dia 29 de outubro e à Marcha Unificada dos Servidores Públicos. É um protesto direto contra o relatório da Reforma Administrativa em tramitação no Congresso Nacional. No dia da manifestação haverá um ônibus saindo da sede do sindicato às 9h com destino ao Museu Nacional, onde será às atividades. A assembleia também deliberou a construção de uma paralisação nacional em solidariedade e defesa da Palestina.

Leia também: STF desobriga nomeação dentro do número de vagas por limite de gastos

Maria Luiza Pereira, diretora da Associação dos Docentes da UnB, apresentou uma análise da Reforma, caracterizando-a como uma reestruturação dos serviços públicos que substitui o papel social do Estado por uma lógica mercantilista e privatizante.



Segundo a análise, o projeto impõe um teto de gastos rigoroso ao setor público e restringe a realização de concursos, o que coloca em risco a continuidade dos serviços no que diz respeito às suas especificidades. Além disso, a proposta prevê o achatamento de carreiras e salários, limitando a diferença entre o salário inicial e final da carreira a apenas 50% em um modelo de carreira única de 20 níveis.

Um dos pontos de maior preocupação é a instituição da "gestão por resultados", que compromete a autonomia universitária. O planejamento de pessoal e a realização de concursos passaram a ser guiados por metas e critérios externos às universidades. Além disso, promoções, progressões e a própria estabilidade estariam condicionadas a avaliações periódicas baseadas em parâmetros considerados subjetivos, o que, para os docentes, abre espaço para assédio moral, demissões e perseguições.

Diante da urgência de barrar a Reforma, os professores e professoras da UnB aprovaram a intensificação das ações de denúncia, a articulação com outros segmentos da comunidade universitária e o fortalecimento da unidade com sindicatos do Distrito Federal.

*Estariágio sob supervisão de Ana Sá.





