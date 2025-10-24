Fies 2025 abre inscrições até 30 de outubro

CB Correio Braziliense

Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) - (crédito: Divulgação /MEC)

Por Gabriela Braz

O Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) está com as inscrições abertas até 30 de outubro. A iniciativa se dá pelo Ministério da Educação (MEC) por meio da Secretaria de Educação Superior (Sesu). Para esta edição são ofertadas mais de 58 mil vagas para 10.319 cursos/turnos de graduação, em 690 instituições privadas de educação superior. As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas até 30 de outubro pela internet no site do fies https://bit.ly/3L3xaiu.

O financiamento cobrirá as mensalidades deste segundo semestre letivo de 2025, portanto é destinado aos estudantes que tenham condições de atingir a frequência mínima exigida, ou seja, 70% de presença, para concluir este semestre na opção de curso, turno e local de oferta para os quais venham a se inscrever.

Para realizar a inscrição nesta edição do Fies, é necessário certos requisitos como: participação no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), a partir da edição de 2010 e ter obtido uma nota superior a 450 pontos na média aritmética das cinco provas do Enem, além de nota diferente de zero na prova de redação; possuir renda familiar bruta per capita de até três salários mínimos. É vedada a participação de pessoas que fizeram o Enem como treineiro.

De acordo com o Edital nº 21/2025, o resultado com a ordem de classificação e da pré-seleção será divulgado em 4 de novembro, constituído de chamada única e de lista de espera. Quem for pré-selecionado deverá comparecer à Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento (CPSA) da instituição de ensino superior em 5 e 6 de novembro, no horário de atendimento da instituição, para comprovar as informações declaradas no ato da inscrição. Todos os pré-selecionados devem ficar atentos aos prazos e aos procedimentos estabelecidos no edital para não perderem a oportunidade de garantir as suas vagas no Fies.

Reserva de vagas:

Todo processo seletivo do Fies reserva 50% das vagas para estudantes com renda familiar de até meio salário mínimo por pessoa e inscritos no CadÚnico, em situação ativa, esses candidatos serão identificados automaticamente no processo de inscrição. Para os pré-selecionados que atendam às regras do Fies Social, a contratação do financiamento é integral, cobrindo até 100% dos encargos educacionais.

Há vagas destinadas a candidatos autodeclarados pretos, pardos, indígenas, quilombolas e pessoas com deficiência. O número das vagas é um percentual de acordo com a proporção da população na unidade da Federação onde está instalada a instituição de ensino, tendo como base o último censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A reserva de vagas para os candidatos com perfil de cotistas será aplicada para os Fies e para as vagas destinadas ao Fies Social.

Acesso o edital: bit.ly/47BuYrf.

*Estagiário sob supervisão de Ana Sá.












