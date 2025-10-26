Vestibular da Unicamp registra 93,6% de presença

E EuEstudante

. - (crédito: Divulgação/Unicamp)

Cerca de 57.718 candidatos fizeram neste domingo(26/10) a primeira fase do Vestibular Unicamp 2026 Eles disputam as 2.53o vagas em 69 cursos de graduação da instituição. A comissão Permanente para os Vestibulares da Unicamp (Comvest) rrgistrou taxa de abstenção de apenas 6,4%, o menor índice registrado em 15 anos. Dos 61.698 inscritos no Vestibular 2026, 3.980 candidatos não compareceram para fazer o exame.

Em Campinas, a abstenção foi de 7,7% e em São Paulo de 5,6%. As cidades com menor percentual de ausentes foram Valinhos, com 3,5%, e São João da Boa Vista, com 3,6% de ausentes. A prova foi aplicada em 31 cidades do Estado de São Paulo e nas capitais: Belo Horizonte, Brasília, Curitiba, Fortaleza, Recife e Salvador. Os índices por cidade estão disponíveis na página da Comvest na internet: https://www.comvest.unicamp.br/ingresso-2026/vestibular-2026/.

A Comvest vai divulgar o gabarito das questões na próxima quarta-feira (29/10), em sua página eletrônica www.comvest.unicamp.br. A prova da primeira fase já está disponível para consulta na mesma página. A lista de aprovados na primeira fase será divulgada no dia 24 de novembro, juntamente com os locais de prova da segunda fase e as notas de corte. A Comvest está disponibilizando na página do Vestibular 2026, aos candidatos que precisam alterar algum dado, um formulário de alteração de dados, até dia28 de outubro. Os dados que podem ser corrigidos são os seguintes: nome, documento de identidade, data de nascimento, telefones, e-mail, ano de conclusão do ensino médio.

Segunda fase

A segunda fase será realizada nos dias 30 de novembroe 01 de dezembrode 2025. As Provas de Habilidades Específicas para os cursos de Arquitetura e Urbanismo, Artes Cênicas, Artes Visuais e Dança, serão aplicadas entre os dias 03 e 05 de dezembro de 2025, em Campinas.

Como foi

A prova da primeira fase foi composta de 72 questões de múltipla escolha, distribuídas da seguinte maneira: 12 questões de Língua Portuguesa e Literaturas de Língua Portuguesa, 12 questões de Matemática, 7 questões de História, 7 questões de Geografia, 3 questões de Filosofia, 3 questões de Sociologia, 7 questões de Física, 7 questões de Química, 7 questões de Biologia e 7 questões de Inglês. Cada questão tem quatro alternativas e vale um ponto.

A Unicamp aplicou a prova da primeira fase nas seguintes cidades de São Paulo:Americana, Araçatuba, Barueri, Bauru,Botucatu, Bragança Paulista,Campinas,Franca, Guarulhos, Indaiatuba, Jundiaí, Limeira, Lorena, Marília, Mogi das Cruzes, Mogi Guaçu, Osasco, Piracicaba, Presidente Prudente,Ribeirão Preto,Santo André, Santos, São Bernardo do Campo, São Carlos, São João da Boa Vista, São José do Rio Preto, São José dos Campos, São Paulo, Sorocaba, Sumaré e Valinhos. Fora do Estado de São Paulo, recebem as provas do Vestibular Unicamp seis capitais: Belo Horizonte, Brasília, Curitiba, Fortaleza, Recife e Salvador.

Calendário Vestibular Unicamp 2026