Faculdades suspendem aulas após megaoperação policial no Rio de Janeiro

CB Correio Braziliense

Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) suspende aulas - (crédito: Diogo Vasconcellos/CoordCOM/UFRJ)

Por Ian Vieira

A insegurança na cidade levou ao cancelamento das aulas em todos os câmpus da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ), Universidade Federal Fluminense (UFF)e a Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio). Mais de 121 mortes foram confirmadas, além de assaltos, veículos queimados e tiroteios por toda a cidade.

Além de instruir os estudantes a não saírem de casa, a UFRJ declarou em nota: “A decisão foi tomada em conjunto com o Fórum de Reitores das Instituições Públicas de Ensino do Estado do Rio de Janeiro (Friperj), em razão da operação policial em curso na capital fluminense e da preocupação com a segurança de toda a comunidade universitária: estudantes, servidores técnico-administrativos em educação, docentes, trabalhadores terceirizados e o público que procura nossos serviços, como pacientes e visitantes”.

A União Brasileira dos Estudantes Secundaristas (Ubes) também manifestou solidariedade sobre os acontecimentos da última terça-feira (28/10): “A Ubes se solidariza com os estudantes e o povo do Rio e reafirma que não há paz possível enquanto a Polícia seguir matando e o Estado tratar a juventude como inimiga”.

Estagiário sob supervisão de Ana Sá