Fies: inscrições para vagas remanescentes se encerram nesta quinta-feira (30/10)

As inscrições para as vagas remanescentes do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) podem ser feitas até as 23h59 desta quinta-feira (30/10). O Ministério da Educação (MEC) ofertou mais de 58 mil vagas para 10.319 cursos de graduação, em 690 instituições privadas de educação superior. As inscrições são gratuitas e os interessados devem acessar a página do Fies no Portal Acesso Único.

O financiamento cobrirá as mensalidades a partir do segundo semestre letivo de 2025 e será destinado aos estudantes que atinjam a frequência mínima de presença exigida, que é de 70%, para concluir este semestre na opção de curso, turno e local de oferta para os quais venham a se inscrever.

Para realizar a inscrição, o estudante deve ter participado do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) a partir da edição de 2010, além de ter obtido nota superior a 450 pontos na média aritmética das cinco provas do Enem e ter tirado nota diferente de zero na prova de redação. O candidato deve possuir renda familiar mensal bruta per capita de até três salários mínimos. É vedada a participação de quem fez o Enem apenas na condição de treineiro.

De acordo com o Edital nº 21/2025, o resultado com a ordem de classificação e da pré-seleção será divulgado em 4 de novembro, constituído de chamada única e de lista de espera. Quem for pré-selecionado deverá comparecer à Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento (CPSA) da instituição de ensino superior nos dias 5 e 6 de novembro, no horário de atendimento da instituição, para comprovar as informações declaradas no ato da inscrição.

