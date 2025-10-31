UnB promove Semana Universitária com mais de 1.200 atividades gratuitas

SS Sofia Sellani*

a Semana Universitária 2025 (Semuni) ocorrerá de 3 a 8 de novembro - (crédito: Divulgação / Raquel Aviani)

A Universidade de Brasília (UnB) promove, de 3 a 8 de novembro, a Semana Universitária 2025 (Semuni). Este ano, o maior evento de integração da instituição, traz o tema UnB e territórios em movimento: saberes, inovação e sociedade. A novidade é que agora, o evento promove a 1ª edição da Semuni Infantil, com atividades voltadas ao público infantojuvenil. Para conferir a programação completa acesso o link. As inscrições podem ser feitas no site.

Com mais de 1.200 atividades gratuitas, a semana contará com cursos, palestras, oficinas, fóruns, exposições e apresentações culturais. Organizada pelo Decanato de Extensão (DEX), em parceria com outras unidades acadêmicas, órgãos públicos e coletivos sociais, o objetivo é a troca de conhecimentos e o diálogo entre a universidade e a comunidade. As ações ocorrem simultaneamente nos quatro câmpus da UnB: Darcy Ribeiro, Ceilândia, Gama e Planaltina.

Entre as principais atrações da Semuni 2025 estão a mostra de cursos da UnB, apresentação das graduações, projetos e iniciativas estudantis, que ocorrem terça-feira (4/11) e quarta (5/11), das 8h30 às 17h30, no Câmpus Darcy Ribeiro; exposições, feiras, mostras científicas e atividades culturais espalhadas por todos os câmpus durante a semana e a IV Fórum Sociocultural da Rede de Polos de Extensão da UnB, realizado no Campus Planaltina, em diálogo com comunidades e projetos territoriais.

Em parceria com a Coordenação da Questão Negra (COQUEN/SDH) e o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros (NEAB), a edição 2025 também incorpora as atividades do Novembro Negro. As ações acontecem ao longo de toda a Semuni com a finalidade de e reforçar o compromisso da Universidade com o enfrentamento ao racismo, valorização das identidades negras e o fortalecimento da diversidade cultural. Para conferir mais informações, acesso o site. A programação será encerrada com a corrida e caminhada UnB/HUB, sábado (8/11).

Estagiária sob a supervisão de Ana Sá





