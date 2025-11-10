Prazo de inscrição para vestibular 60+ na UnB acaba nesta segunda-feira (10/11)

CB Correio Braziliense

Universidade de Brasília - (crédito: Divulgação/Beto Monteiro/Ascom UnB)

Por Ian Vieira

As inscrições do vestibular para pessoas com 60 anos ou mais da Universidade de Brasília (UnB) se encerram nesta segunda-feira (10/11), às 18h. As 224 vagas extraordinárias destinadas para o público da terceira idade tem o intuito de promover o envelhecimento saudável e participativo. A prova será aplicada em 14 de dezembro.

As vagas a serem preenchidas não compõem o quadro de vagas primárias da instituição, tratando-se de extraordinárias, ou seja, vagas que não foram ocupadas anteriormente, com início das aulas previstas para o primeiro semestre letivo de 2026. Os cursos com vagas disponíveis estão disponíveis no edital(https://bit.ly/47Qh57s). A classificação dos participantes se dará por meio de uma redação de língua portuguesa, com duração de cinco horas. Para realizar a inscrição, que é gratuita, o candidato deve acessar o site: https://www.cebraspe.org.br/

A pessoa candidata que necessitar de atendimento especializado, com ou sem adaptações razoáveis ou tecnologias assistivas, para a realização da prova de redação, deverá assinalar a opção disponível ao se inscrever para o processo seletivo. Além disso, o candidato com deficiência que necessitar de tempo adicional para a realização da prova e que, em razão de doenças ou condições limitantes, necessitar de um acompanhante para a realização da prova de redação, também poderá solicitar durante a inscrição.

*Estagiário supervisionado por Ana Sá