Sabin divulga edital para residência e especialização em radiologia

Os editais completos, com todas as informações sobre o processo seletivo, documentação e fichas de inscrição, estão disponíveis no site do Sabin. - (crédito: Divulgação/ Sabin )

O Sabin Diagnóstico e Saúde abriu editais para os Programas de Residência Médica (R1) e Especialização Complementar (R4) em Radiologia e Diagnóstico por Imagem, em Brasília.

Com início previsto para março de 2026, as inscrições podem ser feitas pelo site do Sabin

Reconhecidos pelo Colégio Brasileiro de Radiologia e Diagnóstico por Imagem (CBR), os programas oferecem uma formação que une prática e mentoria em um corpo clínico. A residência em radiologia (R1), tem duração de três anos e três vagas disponíveis. As inscrições vão de cinco a 10 de janeiro de 2026, com taxa de R$ 100. Para especialização complementar (R4), são oito vagas, distribuídas entre as áreas de radiologia musculoesquelética, neurorradiologia, medicina interna e medicina da mulher. As inscrições começam em 24 de novembro, e vão até quatro de dezembro, com taxa de R$ 100.

"Nosso objetivo é preparar profissionais completos, capazes de aliar excelência técnica e sensibilidade humana, que são pilares da nossa cultura. As formações refletem o compromisso do Sabin em não apenas oferecer diagnósticos precisos, mas também em contribuir ativamente para o futuro da medicina no país", destaca o Paulo Sérgio Rocha, coordenador dos programas. "Os residentes e especialistas terão uma imersão completa em nossa rotina, participando de discussões de casos e manejando equipamentos de última geração, o que os prepara para os desafios reais do mercado."

