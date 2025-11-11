UDF lança primeiro doutorado acadêmico em direito das relações sociais e trabalhistas

AM Alice Meira

As inscrições para o doutorado estão abertas até 17 de novembro, pelo site do UDF. - (crédito: Divulgação/ UDF)

O Centro Universitário do Distrito Federal (UDF) instituiu o primeiro doutorado acadêmico em direito das relações sociais e trabalhistas entre instituições privadas do Brasil, com início previsto para 2026. As inscrições estão abertas até 17 de novembro, pelo site do UDF

O programa conta com a experiência dos ministros do Tribunal Superior do Trabalho, Maurício Godinho Delgado, Kátia Magalhães Arruda e José Roberto Freire Pimenta, além de parcerias internacionais com universidades como Coimbra, Porto, Castilla-La Mancha, Syracuse e Anáhuac Xalapa. Também está estruturado em duas linhas de pesquisa complementares: Constitucionalismo, Direito do Trabalho e Processo e Direitos Humanos Sociais, Seguridade Social e Meio Ambiente do Trabalho, que integram abordagens jurídicas, sociais e econômicas sob uma perspectiva crítica e multidisciplinar.

Segundo a coordenadora do programa, professora Maria Cecília Lemos, o doutorado “une rigor científico, compromisso ético e impacto social, formando doutores capazes de pensar criticamente as relações de trabalho e propor soluções inovadoras para os dilemas jurídicos e sociais do país”.

*Estagiária sob supervisão de Ana Sá.