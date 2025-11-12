Cristovam Buarque e Marlova Noleto recebem título de Doutor Honoris Causa do Iesb

YM Yandra Martins*

Cerimônia de outorga nesta quinta-feira - (crédito: Reprodução/ IESB centro universitário)

O Centro Universitário IESB realizará, nesta quinta-feira (13), às 19h, a cerimônia de outorga do título Doutor Honoris Causa, uma das mais altas distinções acadêmicas do IESB, à Mestra Marlova Jovchelovitch Noleto e ao Professor Doutor Cristovam Ricardo Cavalcanti Buarque. Estudantes, professores, colaboradores e comunidade externa estão convidados para o evento que ocorrerá no Auditório Bloco D, no Campus Edson Machado, Asa Sul.

Dedicado à homenagem que reconhece personalidades cujas trajetórias se destacam pela contribuição ao conhecimento, à educação, à cidadania e ao desenvolvimento social, valores essenciais à missão do Centro Universitário, ao homenagear Marlova Noleto e Cristovam Buarque, a universidade reconhece o compromisso de ambos com a educação como ferramenta de desenvolvimento humano, social e democrático.

Os homenageados

Marlova Jovchelovitch Noleto (foto: Reprodução/ UNESCO/ Mila Petrillo)

Marlova Jovchelovitch Noleto faz parte, desde 1997, do Sistema das Nações Unidas. A professora exerceu funções de coordenação no Unicef e na Unesco, onde atualmente é diretora e representante no Brasil. Ela possui a trajetória marcada pela defesa da proteção social, da igualdade de gênero e de ações intersetoriais voltadas à infância, juventude e comunidades em situação de vulnerabilidade, com atuação há mais de 35 anos nas áreas de educação, direitos humanos e políticas sociais.

Mestre em Serviço Social pela PUC-RS, passou pela formação em instituições internacionais como a Fundação Kellogg, o Instituto de Administração Pública de Nova Iorque e a Fundação Birla House, na Índia.

Cristovam Ricardo Cavalcanti Buarque (foto: Reprodução/ Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

Por sua vez, o professor Cristovam Ricardo Cavalcanti Buarque foi reitor da Universidade de Brasília (UnB), governador do Distrito Federal, ministro da educação e senador da república. Ele é doutor em economia, formado pela Sorbonne, e professor da UnB desde 1979. Destaca-se pela valorização da educação como estratégia de transformação social. Idealizou importantes centros de pesquisa e inovação na UnB e tornou-se um dos principais articuladores da ideia de universidade integrada ao ensino, pesquisa e extensão.

*Estagiária sob supervisão de Ana Sá



