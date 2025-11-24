Universidade de São Paulo abre inscrições para Enem-USP 2026

Correio Braziliense

USP abre inscrições de processo seletivo para ingressar na graduação com nota do Enem - (crédito: Reprodução/Jorge Maruta/Jornal da USP)

Por Ian Vieira

A Universidade de São Paulo (USP) abriu nesta segunda-feira (24/11) as inscrições para o Enem-USP 2026, processo seletivo que permite os candidatos do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) utilizem as notas conquistadas para ingressar em cursos de graduação da universidade paulista no primeiro semestre de 2026.

Desde 2023 a USP não participa do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), e tem o próprio processo seletivo para integração de candidatos do exame federal. O Enem-USP 2026 ocorre junto com o vestibular da Fuvest, mesmo com inscrições independentes. Serão 1.500 vagas disponibilizadas, sendo 684 vagas reservadas para candidatos na modalidade de ampla concorrência, 512 para estudantes de escola pública e 304 para estudantes pretos (pardos ou indígenas).

As inscrições vão até o dia 19 de dezembro, podem se inscrever estudantes que já concluíram, ou que venham a concluir no ano letivo de 2025, portadores de diploma de curso superior oficial e reconhecido, que tenham se submetido às provas do Enem 2025 na condição de candidatos. Para se isentar da taxa de inscrição de R$ 11, o candidato deve ser inscrito no vestibular Fuvest 2026 e ter obtido isenção, candidatos de escola pública ou pretos (pardos e indígenas) e inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais (Cadúnico). O candidato deve enviar documento comprobatório no ato da inscrição.

*Estagiário supervisionado por Ana Sá



