CNPq e Fundação Roberto Marinho anunciam vencedores do 31º Prêmio Jovem Cientista

Destaques da edição 2025 do Prêmio Jovem Cientista, Elizângela, Raul, e Manuelle reunidos na coletiva realizada em Brasília ao lado de Olival Freire Jr., Monique Gonçalves e João Alegria - (crédito: Divulgação/ Jéssica Ribeiro)

Os vencedores do 31º Prêmio Jovem Cientista foram anunciados nesta quarta-feira (26/11) na sede do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) em Brasília. Com o tema Resposta às Mudanças Climáticas: Ciência, Tecnologia e Inovação como Aliadas, a edição deste ano reforça a importância da produção científica no enfrentamento de eventos climáticos extremos, redução de impactos ambientais, e na busca por estratégias de adaptação para proteger populações, ecossistemas e infraestrutura no país. Na premiação deste ano, 10 jovens talentos e duas instituições foram reconhecidos por seus trabalhos. Entre as premiações, estão laptops, bolsas do CNPq e valores em dinheiro, entre R$ 12 mil e R$ 40 mil.

Realizado pelo CNPq em parceria com a Fundação Roberto Marinho, o prêmio celebra jovens pesquisadores que desenvolveram soluções inovadoras. No anúncio feito nesta manhã, estavam presentes os vencedores Elizângela Aparecida dos Santos, da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, de Minas Gerais, primeiro lugar na categoria Mestre e Doutor; Manuelle da Costa Pereira, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amapá, primeira colocada na categoria Estudante do ensino superior, e o vencedor da categoria Estudante do ensino médio, Raul Victor Magalhães Souza, da Escola Estadual de Ensino Médio Deputado Joaquim de Figueiredo Correia, do Ceará.

No total, este ano, foram 919 inscrições divididas em três categorias: mestre e doutor, estudante do ensino superior e estudante do ensino médio. O Prêmio contempla outros dois grupos: mérito institucional e mérito científico, que destacam o desempenho institucional e a trajetória de um pesquisador doutor que tenham relevância na área/tema da edição.

Os reconhecidos na categoria mestre e doutor, além de Elizângela Aparecida dos Santos, se destacaram Luíz Fernando Esser, da Universidade Estadual de Maringá, do Paraná, e Tauany Aparecida da Silva Santa Rosa Rodrigues, da Universidade Federal do Rio de Janeiro.

Já na categoria estudante do ensino superior, foram destaques: Manuelle Da Costa Pereira, Isac Diógenes Bezerra, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará e Anna Giullia Toledo Hosken, da Faculdade de Medicina de Petrópolis, Rio de Janeiro, também foram reconhecidos. Em Estudante do ensino médio, foram Raul Victor Magalhães Souza, Beatriz Vitória da Silva, da Escola Técnica Estadual Professor Paulo Freire, de Pernambuco; e Gabriel da Silva Santos, da Escola Técnica Estadual Ariano Vilar Suassuna, também de Pernambuco.

Ana Paula Melo, da Universidade Federal de Santa Catarina ganhou a categoria mérito científico. Já em mérito institucional ensino superior, a vencedora foi a Universidade Federal do Rio de Janeiro. A Escola Técnica Estadual Professor Paulo Freire, de Pernambuco, conquistou o primeiro lugar na categoria mérito institucional ensino médio.

