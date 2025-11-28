Alice Meira

Brasília (DF), 08.12.2024- Segunda etapa do PAS na UNB. Foto Luís Tajes - (crédito: Luís Tajes)

PAS 3: Terceira etapa do vestibular seriado acontece neste fim de semana

A terceira prova da avaliação seriada que possibilita ingresso na graduação da Universidade de Brasília (UnB) acontece no próximo domingo (30/11)





A terceira etapa do Programa de Avaliação Seriada (PAS), vestibular da Universidade de Brasília, será aplicada neste domingo (30/11). Com 11.347 inscritos, a UnB oferecerá 4.212 oportunidades para o PAS 3, sendo 2.102 oportunidades para o primeiro semestre letivo e 2.110 para o segundo semestre de 2026. As outras etapas serão aplicadas nos finais de semanas seguintes, em 7 e 14 de dezembro.

Os candidatos terão cinco horas totais de prova. Com início às 13h, os alunos poderão sair com o caderno de provas, para consulta posterior de gabarito, 15 minutos antes do término da aplicação. A terceira etapa é realizada somente no Distrito Federal, com a maioria das provas aplicadas na UnB, no Campus Darcy Ribeiro.

Leia mais: Brasilienses são indicados a prêmio nacional de empreendedorismo jovem

Danielle Fullan, coordenadora do Bernoulli Educação, conta que não é necessário ter feito a primeira etapa para fazer a terceira. “Uma nota ruim pode ser compensada por desempenhos excelentes nas outras etapas. Por isso, é importante se concentrar no conteúdo e nas obras de referência da etapa que está fazendo agora, em vez de tentar recuperar tudo o que ficou para trás”, comenta Danielle.

Ela também relembra a maior dificuldade da prova: o fator de correção: “Nas questões do tipo certo/errado, é importante cautela: um erro anula um acerto nesse formato. Nesses casos, quando não houver segurança mínima, deixar em branco evita perda de pontos já conquistados.” A professora comenta que a prioridade deve recair sobre questões fáceis e médias, ou aquelas que o aluno tem maior domínio, garantindo a pontuação antes de ir para as mais difíceis. Para administrar melhor o tempo de prova, ela destaca que vale reservar os primeiros 10 a 15 minutos para uma leitura geral da prova. “Outra boa estratégia é iniciar pelas áreas de maior familiaridade, garantindo pontos com eficiência, aumentando a segurança e liberando tempo para questões mais complexas.”

*Estagiária sob supervisão de Ana Sá.