Brasília ganha escola voltada ao empreendedorismo

SS Sofia Sellani*

A inauguração do Enedes ocorrerá às 15h desta quinta-feira (3/12) - (crédito: Helio Montferre; ABDI)

A Escola de Negócios e Desenvolvimento Social (Enedes), voltada ao empreendedorismo, será inaugurada nesta quinta-feira (4/12) e chega com a proposta de fortalecer micro, pequenos e médios empreendedores, incluindo vendedores ambulantes, por meio de cursos, consultorias e programas de qualificação.

Fruto da parceria entre a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI) e o Instituto Federal de Brasília (IFB), o espaço fica no câmpus do instituto na Asa Norte. Com 1.000 m² de espaço físico e investimentos de R$ 12,9 milhões, a meta é capacitar mais de 10 mil pessoas por ano com ações presenciais, on-line e itinerantes, totalmente gratuitas.

O novo espaço nasce para fortalecer o empreendedorismo, estimular a inovação com a criação e aceleração de startups. Serão vistos conteúdos relacionados à economia criativa, economia verde, transformação digital, finanças, marketing, economia solidária e gestão de negócios.

A Enedes terá a infraestrutura mais completa do Centro-Oeste para pesquisas em comportamento do consumidor. O laboratório possui tecnologias que incluem rastreamento ocular e sensores biométricos a fim de analisar reações e gerar estudos inéditos sobre experiências de consumo. Além disso, a estrutura se completa com um Laboratório de Varejo e Visual Merchandising para práticas em ambiente de loja, estúdio profissional para produção de conteúdos digitais e uma sala interativa para cursos e eventos.

A agenda de atendimento será aberta a partir de fevereiro do próximo ano. As inscrições serão por meio do site da Enedes. Entre os programas, está o IFB Digital, que já possui 12 cursos online e gratuitos, disponíveis no site. A partir da inauguração, mais cursos e informações serão divulgados.

Estagiária sob a supervisão de Ana Sá