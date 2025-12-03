DF se destaca no ensino superior e fica com o 3º lugar no Desafio Liga Jovem

Alice Meira

Equipe de estudantes da UnB conquistam o terceiro lugar na competição de inovação e empreendorismo - (crédito: Carlos Borges)

Os vencedoras da competição nacional Desafio Liga Jovem, de empreendedorismo e tecnologia, foram anunciados nesta terça-feira (2/12) em Belém. Duas equipes de escolas públicas e uma instituição privada de Pernambuco, Rio Grande do Norte e São Paulo ficaram com os primeiros lugares nas categorias de ensino fundamental, médio/técnico e superior.

No Distrito Federal, a equipe Drop Inertia, responsável pelo projeto Honesta, ficou com o terceiro lugar na categoria de ensino superior. A equipe da Universidade de Brasília (UnB) fez um projeto para encontrar padrões no comportamento de aplicação de golpes digitais por meio do uso de inteligência artificial, para evitar ao máximo que pessoas sejam vítimas de crimes virtuais.

Primeiros lugares

A equipe que conquistou o primeiro lugar na categoria ensino fundamental apresentou um projeto que transforma cascas de ostras em bioplacas sustentáveis para substituir o gesso na construção civil. Da Escola Pública João Bento de Paiva, de Itapissuma (PE), os alunos foram orientados pela professora Maria Eduarda Santos, e idealizaram a promoção da economia circular e geração de uma nova fonte de renda para pescadores e marisqueiras.

Na categoria de ensino médio /técnico, a vencedora foi a equipe orientada pelo professor Dalison de Souza. O trabalho premiado, Pesqueiro Sustentável, utiliza madeira de algaroba proveniente de manejo consciente para a captura da lagosta. Os alunos, da Escola Estadual Professora Josélia de Souza Silva, de Porto do Mangue (RN), criaram uma solução que alia preservação ambiental, valorização social e geração de renda, promovendo uma alternativa ecológica e acessível às comunidades pesqueiras.

A competição teve 81 equipes na final, com o total de 376 participantes, entre alunos e orientadores de todo o país. (foto: Divulgação/ Sebrae)

Na categoria ensino superior, o primeiro lugar ficou com a equipe do Instituto de Tecnologia e Liderança, instituição privada de São Paulo (SP). Com orientação da professora Bruna Mayer, os alunos apresentaram o projeto Sintoniza, que integra hardware e software para transformar música em vibrações e cores, permitindo que pessoas surdas e neurodivergentes sintam e aprendam ritmos.

Promovida pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), a competição teve 81 equipes na final, com o total de 376 participantes, entre alunos e orientadores de todo o país. Os vencedores nacionais de cada categoria ganharam uma viagem internacional de até dez dias, em 2026, para imersão em espaços de inovação, passeios turísticos e culturais, conferências e exposições, além de oportunidades de negócios. As equipes que ficaram em segundo lugar ganharam notebooks, e em terceiro, smartphones.

*Estagiária sob supervisão de Ana Sá.