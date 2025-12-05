Correio Braziliense

Unilab abre 26 vagas remanescente para Medicina - (crédito: Reprodução/Unilab )

Por Gabriela Braz

A Universidade de Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab), instituição sediada na cidade de Redenção, no estado do Ceará, está com inscrições abertas para 26 vagas remanescentes destinadas ao curso de medicina. As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas pelo site: https://bit.ly/3Mcf1Qf até esta sexta-feira (5/12).

A seleção aproveita o resultado do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) referente aos anos de 2022, 2023 e 2024. A convocação para a primeira chamada regular ocorre em 10 de dezembro, com as pré - matrículas dia 11 e 12. O início das aulas está previsto para 23 de fevereiro de 2026 no Câmpus de Baturité/Ceará.

Das 26 vagas, 10% serão reservadas a candidatos que cursaram o ensino médio integralmente em escolas públicas e cotas.

Para mais informações, leia o edital: https://bit.ly/4iOfqoc.

*Estagiário sob a supervisão de Ana Sá.