UnB corrige data para início da redução nos preços do RU

Tarifas reduzidas serão aplicadas em 4 de janeiro e devem beneficiar milhares de estudantes





A Universidade de Brasília (UnB) corrigiu uma informação referente à data de início dos novos valores do Restaurante Universitário (RU). A nota oficial divulgada na última quarta-feira (4/12) afirmava que as tarifas reduzidas entrariam em vigor em 1º de janeiro. Entretanto, o prazo deve ser implementado em até 30 dias após a aprovação da proposta, o que fixa a data de implementação em 4 de janeiro.

Com a mudança aprovada,os universitários deixarão de pagar R$ 2,85 (café) e R$ 6,10 (almoço/jantar), para R$ 2 e R$ 4,50. De acordo com o modelo aprovado pelo Conselho de Administração (CAD), cerca de 8,5 mil estudantes, oriundos de escolas públicas sem acesso ao Programa Nacional de Assistência Estudantil (Pnaes) e bolsistas de modalidades específicas, passarão a pagar R$ 1,50 no café da manhã e R$ 2,50 no almoço ou no jantar.

Para viabilizar a medida, a UnB ampliará o subsídio anual do RU em cerca de R$ 2 milhões, provenientes de realocação interna de recursos e de aporte extra. A decisão foi aprovada mesmo em um cenário de restrição orçamentária projetado para 2026, ano em que a Proposta de Lei Orçamentária Anual (PLOA) prevê redução de R$ 5,5 milhões para a UnB, além dos impactos trazidos pela Desvinculação das Receitas da União (DRU).



