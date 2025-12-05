Novo espaço para estudo será inaugurado na Asa Sul

SS Sofia Sellani*

O novo espaço será voltado para vestibulandos, concurseiros e profissionais que desejam estudar ou trabalhar de modo remoto - (crédito: Priscila Brandt Bilacchi)

Cabines individuais, armários, copa compartilhada, serviço de impressão, terraço ao ar livre e sala de descanso. Esses são alguns dos benefícios do novo espaço de estudos Êxito. A estrutura do coworking, voltada para vestibulandos, concurseiros e profissionais que desejam estudar ou trabalhar de modo remoto, será aberta neste sábado (6/12). Localizada na 514 Sul, Bloco C, loja 54 (entrada pela W2), a inauguração ocorrerá das 16h às 19h .

Os planos variam entre diário, mensal, trimestral, semestral e anual. Para aqueles que aderirem ao plano integral, o acesso será 24h. Em qualquer plano, a extensão do horário pode ser aproveitada aos fins de semana. Para celebrar a abertura, todos os clientes ganharão 20% de desconto no primeiro mês em qualquer plano. A inauguração inclui coffee break e brindes.

A ideia surgiu a partir do servidor público Gilberto Bilacchi Junior com o auxílio da esposa Priscila Brandt Bilacchi, que atua como advogada. Ao estudar e trabalhar de forma home office em períodos anteriores, o casal entendeu a importância de ter um espaço aconchegante e silencioso para o momento de concentração.

De acordo com Priscila, outros diferenciais são o Wi-fi de alta velocidade, segurança, terraço e a boa localização. “Muitas vezes, os alunos ficam tanto tempo na sala de estudo que nem sabem se é dia ou noite, então é bom tomar um Sol e respirar um novo ar no terraço”, afirmou. A advogada também destaca a região privilegiada que contém parada de ônibus e estação de metrô perto do local.

Para agendar uma visita e saber mais informações a respeito dos preços, basta entrar em contato com o número: (61) 3142-6484, ou visitar a Êxito pessoalmente.

Estagiária sob a supervisão de Ana Sá



