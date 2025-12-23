TSE bate o recorde de visitas universitárias em 2025

Correio Braziliense

Tribunal Superior Eleitoral registrou a visita de 4.405 estudantes de direito em 2025. - (crédito: Divulgação/TSE)

Por Ian Vieira

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) registrou o recorde de visitas de universitários em 2025, ao todo foram 4.405 estudantes de 176 instituições e estados diferentes. O TSE realiza o Programa de Visitas de Estudantes Universitários dos Cursos de Direito, mantém as portas abertas para a visita da população interessada em conhecer a instituição.

O número alcançado em 2025 é o maior dos últimos três anos. Os estados que mais tiveram estudantes realizando visitas foram o Distrito Federal, com a presença de 1.160 alunos de direito, seguido por São Paulo, com 1.140, e Minas Gerais, com 1.030. Destacam-se ainda Santa Catarina, com 425 estudantes, e Paraná, com 315. A lista ainda inclui os estados de Alagoas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, e Tocantins.

O mês em que mais houve visitas foi em outubro, quando 1.001 estudantes realizaram 34 visitas agendadas. Da região Nordeste, foram 430 alunos de direito, proveniente de sete estados diferentes, a maioria da Bahia e de Pernambuco.

O programa do TSE de visitação guiada de estudantes universitários de direito é uma oportunidade para conhecer o funcionamento e a história do Tribunal e da Justiça Eleitoral. Os alunos acessam espaços, como o plenário e o Museu do Voto e são recebidos pelas ministras e pelos ministros que compõem a Corte.

O acesso ao edifício-sede é aberto ao público de segunda a sexta-feira, mas as visitas guiadas do programa ocorrem preferencialmente às terças e quintas, coincidindo com os dias de sessão plenária.

As visitas devem ser agendadas e solicitadas com antecedência de, no mínimo, cinco dias. A inscrição é feita pelo e-mail visita@tse.jus.br, o estudante deve enviar o nome nome da instituição, data desejada, horário e nome e telefone de contato do responsável pelo agendamento.

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE), órgão máximo da Justiça Eleitoral, exerce papel fundamental na construção e no exercício da democracia brasileira. O TSE tem ação conjunta com os tribunais regionais eleitorais (TREs), que são os responsáveis diretos pela administração do processo eleitoral nos estados e nos municípios.

A Corte é composta por sete ministros: três são originários do Supremo Tribunal Federal (STF), dois do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e dois representantes da classe dos juristas.

*Estagiário sob a supervisão de Ana Sá