Alunos do Pódion conquistam aprovação no ITA e IME, os vestibulares mais difíceis do país

Foram 38 estudantes do Distrito Federal aprovados no Instituto Militar de Engenharia (IME) ou Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA)

Início Eu estudante Ensino superior
Correio Braziliense
postado em 26/12/2025 19:24
ITA e IME são as duas instituições de engenharia militar mais prestigiadas e difíceis do Brasil, com o Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) focado em tecnologia aeroespacial em São João dos Campos (SP) e o Instituto Militar de Engenharia (IME) no Rio de Janeiro, - (crédito: Reprodução/Escola Madan)
ITA e IME são as duas instituições de engenharia militar mais prestigiadas e difíceis do Brasil, com o Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) focado em tecnologia aeroespacial em São João dos Campos (SP) e o Instituto Militar de Engenharia (IME) no Rio de Janeiro, - (crédito: Reprodução/Escola Madan)

 

Ian Vieira

Ao todo, 38 estudantes do Distrito Federal receberam aprovação no  Instituto Militar de Engenharia (IME) e no Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA), sendo quatro aprovados no ITA e 34 no IME. Foram mais de 15 mil candidatos somando os dois concursos militares. O Colégio e Cursos Pódion aprovou dois alunos no ITA e 18 no IME.

Caio Schaden, 17 anos, foi o 7° colocado na classificação geral de aprovados do ITA,
Caio Schaden, 17 anos, foi o 7° colocado na classificação geral de aprovados do ITA, (foto: Acervo pessoal)

O estudante Caio Schaden, 17 anos, aluno do Colégio Pódion, foi o 7° colocado na classificação geral de aprovados do ITA. Além disso, o jovem também foi aprovado no concurso da Escola de Formação de Oficiais da Marinha Mercante (EFOMM). Schaden comentou sobre o processo e expectativa ao ser aprovado no ITA e no IME direto do 3° ano do ensino médio. “Comecei a estudar ainda em 2022, quando estava no 9° ano do ensino fundamental, e durante o último ano do ensino médio, fiz um cursinho preparatório para o ITA”, afirmou. “Não será fácil, é necessário manter a disciplina e dedicação, mas espero crescer como aluno e pessoa para aproveitar as oportunidades que virão”.

Edson Alves, 20 anos, foi 5° colocado na classificação geral do IME.
Edson Alves, 20 anos, foi 5° colocado na classificação geral do IME. (foto: Acervo pessoal)

Outro estudante brasiliense aprovado foi Edson Alves, de 20 anos, que foi 5° colocado na classificação geral do IME em 2025. O candidato comentou sobre as dificuldades enfrentadas para conseguir o êxito. “O desgaste causado pela grande quantidade de conteúdos complexos exige ao menos 10 horas de estudo diário, inclusive em feriados e fins de semana", afirmou. Alves completou incentivando os alunos que buscam a aprovação a estudarem todos os conteúdos com a mesma intensidade: “Muitos focam em física e matemática por gostarem das matérias, e acabam negligenciando química e português, mas tudo tem o mesmo peso para a aprovação.”

Os dois estudantes foram alunos do diretor de turmas especiais do Pódion Colégio e Cursos, Fernando Córes, que expressou felicidade pela conquista dos discentes: “A sensação é de satisfação depois de um processo que pode durar mais de um ano e que envolve engajamento completo da escola, aluno e família. Nossos alunos estudam cerca de 16 horas por dia, abdicam de horas de lazer com a família e amigos”, afirmou. O professor também deu dicas para os estudantes que têm o ITA  e o IME como objetivo: “Encarar e ter força de vontade durante a preparação. É necessário que o aluno busque ajuda especializada para estudar para esses concursos, é preciso material didático de qualidade”.

*Estagiário sob a supervisão de Ana Sá

  • Caio Schaden, 17 anos, foi o 7° colocado na classificação geral de aprovados do ITA,
    Caio Schaden, 17 anos, foi o 7° colocado na classificação geral de aprovados do ITA, Foto: Acervo pessoal
  • Edson Alves, 20 anos, foi 5° colocado na classificação geral do IME.
    Edson Alves, 20 anos, foi 5° colocado na classificação geral do IME. Foto: Acervo pessoal
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor. As mensagens estão sujeitas a moderação prévia antes da publicação