Alunos do Pódion conquistam aprovação no ITA e IME, os vestibulares mais difíceis do país

ITA e IME são as duas instituições de engenharia militar mais prestigiadas e difíceis do Brasil, com o Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) focado em tecnologia aeroespacial em São João dos Campos (SP) e o Instituto Militar de Engenharia (IME) no Rio de Janeiro, - (crédito: Reprodução/Escola Madan)

Ao todo, 38 estudantes do Distrito Federal receberam aprovação no Instituto Militar de Engenharia (IME) e no Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA), sendo quatro aprovados no ITA e 34 no IME. Foram mais de 15 mil candidatos somando os dois concursos militares. O Colégio e Cursos Pódion aprovou dois alunos no ITA e 18 no IME.

Caio Schaden, 17 anos, foi o 7° colocado na classificação geral de aprovados do ITA, (foto: Acervo pessoal)

O estudante Caio Schaden, 17 anos, aluno do Colégio Pódion, foi o 7° colocado na classificação geral de aprovados do ITA. Além disso, o jovem também foi aprovado no concurso da Escola de Formação de Oficiais da Marinha Mercante (EFOMM). Schaden comentou sobre o processo e expectativa ao ser aprovado no ITA e no IME direto do 3° ano do ensino médio. “Comecei a estudar ainda em 2022, quando estava no 9° ano do ensino fundamental, e durante o último ano do ensino médio, fiz um cursinho preparatório para o ITA”, afirmou. “Não será fácil, é necessário manter a disciplina e dedicação, mas espero crescer como aluno e pessoa para aproveitar as oportunidades que virão”.

Edson Alves, 20 anos, foi 5° colocado na classificação geral do IME. (foto: Acervo pessoal)

Outro estudante brasiliense aprovado foi Edson Alves, de 20 anos, que foi 5° colocado na classificação geral do IME em 2025. O candidato comentou sobre as dificuldades enfrentadas para conseguir o êxito. “O desgaste causado pela grande quantidade de conteúdos complexos exige ao menos 10 horas de estudo diário, inclusive em feriados e fins de semana", afirmou. Alves completou incentivando os alunos que buscam a aprovação a estudarem todos os conteúdos com a mesma intensidade: “Muitos focam em física e matemática por gostarem das matérias, e acabam negligenciando química e português, mas tudo tem o mesmo peso para a aprovação.”

Os dois estudantes foram alunos do diretor de turmas especiais do Pódion Colégio e Cursos, Fernando Córes, que expressou felicidade pela conquista dos discentes: “A sensação é de satisfação depois de um processo que pode durar mais de um ano e que envolve engajamento completo da escola, aluno e família. Nossos alunos estudam cerca de 16 horas por dia, abdicam de horas de lazer com a família e amigos”, afirmou. O professor também deu dicas para os estudantes que têm o ITA e o IME como objetivo: “Encarar e ter força de vontade durante a preparação. É necessário que o aluno busque ajuda especializada para estudar para esses concursos, é preciso material didático de qualidade”.

