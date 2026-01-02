Sisu 2026 oferta 2.190 vagas no DF, bate recorde nacional

SS Sofia Sellani*

As inscrições para o Sistema de Seleção Unificada (Sisu) cemeçam a partir de 19 de janeiro - (crédito: Divulgação;/ Ministério da Educação (MEC))

O Sistema de Seleção Unificada (Sisu) ofertará 2.190 vagas para o Distrito Federal (DF). Ao todo, serão 274.876 oportunidades para cursos de graduação gratuitos de instituições públicas de educação superior em todo país. Considerada a maior da história, a edição conta com crescimento de 5% em relação ao Sisu 2025, com aumento de 13.097 vagas.

A novidade é que o Ministério da Educação (MEC) passará a considerar também os resultados das três últimas edições do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) — 2023, 2024 e 2025. Será selecionada a melhor média ponderada desde que o participante não tenha sido inscrito como treineiro. Gratuita, a inscrição deve ser feita de 19 a 23 de janeiro por meio do portal.

De acordo com Ana Clara Andrade, 18 anos, que se formou este ano no Centro de Ensino Médio Integrado à Educação Profissional do Gama (CEMI), a medida de agora poder usar a nota dos anos anteriores ajuda os candidatos e garante mais chances.

Andrade, que fez o Enem pela primeira vez este ano, tem expectativa de ingresar na Universidade de Brasília (UnB) no próximo ano. "Meu principal objetivo é a UnB, agora que ela voltou para o Sisu, ou até mesmo a Universidade Federal de Goiás (UFG)", afirmou. O curso, porém, ainda há de ser decidido pela estudante, que tem dúvidas entre direito, nutrição ou psicologia.

O que é o Sisu

Criado com o objetivo de democratizar o acesso ao ensino superior público, o Sisu é o sistema eletrônico do Ministério da Educação que seleciona estudantes para vagas em universidades e institutos federais a partir da nota obtida no Enem. Nesta edição, participam 136 instituições de ensino superior, com oferta de 7.388 cursos distribuídos em 593 municípios. As regras completas do processo seletivo estão disponíveis no edital.

O Sisu 2026 também se destaca pela ampliação de vagas em áreas estratégicas para o desenvolvimento do país, especialmente nos cursos tecnológicos e nas áreas de ciência, tecnologia, engenharia e matemática (STEM), com ênfase na formação em inteligência artificial (IA). Ao todo, foram criados 105 novos cursos de STEM, que somam 4.143 vagas.

Estagiária sob a supervisão Ana Sá