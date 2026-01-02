UnB oferta mais de mil vagas para transferência e nova graduação

SS Sofia Sellani*

A partir desta sexta-feira (2), estudantes de outras instituições de ensino superior e graduados têm a oportunidade de se tornar aluno da Universidade de Brasília (UnB). Com 1.013 vagas, a transição ocorre por meio do processo seletivo para Transferência Facultativa (TF) e Portador de Diploma de Curso Superior (DCS). Para se inscrever, os interessados devem acessar o link até 16 de janeiro e pagar a taxa de R$ 100 até 20/1. O ingresso vale para o primeiro semestre letivo deste ano.

O objetivo é oferecer vagas remanescentes dos cursos de graduação da UnB, para aqueles que já têm formação ou são alunos de outras IES que desejam uma nova formação. Os critérios de seleção são a nota obtida no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2017 a 2024 e a análise da documentação exigida no edital. O resultado final será em 9 de fevereiro.

A modalidade de ingresso por TF visa o preenchimento de 752 vagas nos câmpus Darcy Ribeiro, Ceilândia, Gama e Planaltina, por estudantes regulares de outras Instituições de Ensino Superior (IES) nacionais ou estrangeiras, matriculados em cursos presenciais, para prosseguimento de estudos no mesmo curso ou em curso equivalente.

Já a admissão por meio da modalidade DCS visa preencher vagas para candidatos que cursaram a graduação em IES nacional ou estrangeira. A UnB oferta 261 vagas nos quatro câmpus.

Mais informações podem ser consultadas na Central de Atendimento ao Candidato do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe), de segunda a sexta, das 8h30 às 18h30 – Setor de Armazenagem e Abastecimento Norte (SAAN) Quadra 01, Lotes 1115 a 1145, Sede do Cebraspe – pelo telefone (61) 3448-0100.