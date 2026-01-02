Confira cursos e acervos digitais da USP durante o recesso

SS Sofia Sellani*

Universidade de São paulo (USP) - (crédito: Jorge Maruta/Jornal da USP)

A Universidade de São Paulo (USP) mantém suas atividades mesmo durante o período de recesso. Com o propósito de ampliar o acesso à ciência, à cultura e à informação produzidas na instituição, a universidade disponibiliza uma ampla oferta de conteúdos digitais, incluindo cursos de verão, acervos on-line, e-books, aulas e podcasts, acessíveis tanto à comunidade universitária quanto ao público externo.

Entre as iniciativas está o Portal de Livros Abertos da USP, que reúne obras acadêmicas em acesso gratuito. A USP também oferece cursos e aulas on-line por meio do e-Aula e de parcerias com plataformas como o Coursera ,que disponibiliza cursos ministrados por docentes e pesquisadores da universidade, com vídeos, textos, atividades e, em alguns casos, certificação ao final.

Para a comunidade USP, o recesso ainda garante acesso contínuo a bibliotecas digitais. A Pearson, Minha Biblioteca e a Cambridge Books Online, são exemplos que ampliam as possibilidades de leitura, estudo e atualização. Desse modo, a universidade segue aberta virtualmente para aqueles que querem aprender, pesquisar e adquirir novos saberes.

O período também é uma oportunidade para passear virtualmente pelo patrimônio cultural da USP. A fim de reforçar o papel dos acervos digitais, a plataforma on-line de curadorias digitais do Museu do Ipiranga permite o acesso a objetos, documentos e imagens cuidadosamente estudados e curados por especialistas.