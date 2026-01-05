IFB abre 2026 com boas oportunidades de formação e de trabalho

SS Sofia Sellani*

Confira as oportunidades do IFB para 2026 - (crédito: Divulgação)

O Instituto Federal de Brasília (IFB), instituição pública e gratuita de educação, inicia 2026 com uma ampla oferta de oportunidades educacionais e profissionais. Com cursos profissionalizantes e técnicos, as chances vão desde possibilidades para pós-graduação até para aqueles que desejam trabalhar no IFB. Confira a lista.

Cursos profissionalizantes

Para cursos profissionalizantes as oportunidades são para: cursos de língua brasileira de sinais (Libras) no IFB Câmpus Planaltina, que oferta 74 vagas que devem ser preenchidas até 23 deste mês. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas no site. Para mais informações, acesse o link.

Outra opção é o Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania Pronasci Juventude Brasília, que recebe inscrições de adolescentes e jovens de 15 a 24 anos em condição de fragilidade social, residentes nos territórios de Ceilândia, Estrutural, São Sebastião, Sobradinho II e Sol Nascente, até 16 de janeiro pelo link. Em cooperação com a Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos (Senad) do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), o programa oferece formação e qualificação social e profissional, como oficinas e cursos, atividades de tecnologia e cultura digital, rodas de conversa e formação cidadã, além de atuar de forma integrada com profissionais das áreas de psicologia, serviço social, educação, cultura e articulação comunitária. De forma presencial e com carga horária de até 12 horas semanais, a oferta será distribuída em até três dias por semana, em meio turno por dia. Cada jovem receberá auxílio-permanência mensal no valor de R$ 500 pelo período de até um ano.

Cursos técnicos

O IFB do Câmpus Brasília, localizado na L2 Norte, está com inscrições abertas até a próxima segunda-feira (12) para dois cursos técnicos integrados ao ensino médio totalmente gratuitos. Para jovens que concluiram o 9º ano do ensino fundamental e tem menos de 18 anos, foi aberto um novo curso, de técnico em finanças. Com 80 vagas no período matutino, o curso técnico integrado ao ensino médio tem duração de três anos. Os candidatos irão concluir com dupla certificação, do ensino médio e do curso técnico.

Para aqueles que já passaram do 9ª ano do ensino fundamental, mas tem mais acima de 18 anos e estão fora da idade escolar regular, o IFB Câmpus Brasília oferece 44 vagas para o curso técnico em marketing. Nesta modalidade de curso chamada Educação de Jovens e Adultos (ProEJA) as aulas são no período noturno e os participantes também saem com duplo certificado, em um período de dois anos e meio.

Para concorrer ao sorteio por ação afirmativa, o IFB oferece cotas para pessoas com deficiência e para quem estudou todo o ensino fundamental em escola pública em oito diferentes tipos de ações afirmativas, como por exemplo ao que se autodeclaram quilombolas, pretos, pardos ou indígenas e/ou com renda familiar menor que um salário mínimo e meio por pessoa da família. Nestes casos os candidatos além de se inscreverem no sistema do processo seletivo do IFB devem encaminhar documentos comprobatórios no formulário eletrônico até a próxima segunda-feira (12).

Caso haja necessidade de um computador, o Registro Acadêmico do IFB Câmpus Brasília tem computadores disponíveis de segunda à sexta, das 8h às 17h. O sorteio eletrônico ocorrerá em 27 de janeiro. Já as matrículas dos candidatos selecionados começam em 30/1 e as aulas estão previstas para iniciar em 5 de fevereiro.

Cursos superiores

A partir da próxima segunda-feira (12) até 15 de janeiro, as inscrições para a seleção como portador de diploma, transferência externa e interna no curso superior de graduação de licenciatura em letras-espanhol do IFB Câmpus Ceilândia estarão abertas. De modo presencial para o primeiro semestre de 2026, o edital deve ser conferido no link.

O IFB Câmpus Brasília divulgou também o processo seletivo para ingresso em cinco cursos superiores de graduação no primeiro semestre letivo de 2026. A seleção será realizada exclusivamente por meio das notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), considerando as edições de 2021 a 2025.

Os cursos ofertados serão: tecnologia em gestão pública (turnos vespertino e noturno), tecnologia em sistemas para internet (noturno), tecnologia em eventos (vespertino), tecnologia em processos gerenciais (noturno) e licenciatura em dança (vespertino). A duração dos cursos varia entre cinco e oito semestres. Gratuitas, as inscrições devem ser feitas no link até 17 de janeiro. A classificação será feita com base na média das notas do Enem.

Caso tenha escolha de cota, é crucial enviar a documentação comprobatória da cota inscrita. A publicação do resultado final e a convocação para matrícula em primeira chamada estão previstas para 2 de fevereiro. As aulas começam em 5 de fevereiro de agosto. Para mais informações, acesse o edital.

Pós-graduação

Com 24 vagas O IFB Câmpus Gama oferta vagas remanescentes no curso da especialização em ensino de ciências e matemática para o ensino fundamental, no período noturno. Os interessados devem realizar a matrícula de forma presencial no Registro Acadêmico do IFB Campus Gama, localizado no endereço DF 480, Lote 01 – Setor de Múltiplas Atividades – Gama/DF. É necessário apresentar toda a documentação descrita no item 2.2.2 do Edital, das 9h às 12h e das 13h às 19h30. As vagas estarão disponíveis até que todas sejam preenchidas.

Para trabalhar no IFB

O IFB Câmpus Ceilândia abriu um edital que trata do processo seletivo simplificado de contratação de professores substitutos nas áreas de enfermagem do trabalho e engenharia biomédica. A inscrição é gratuita devem ser realizadas de forma on-line no link até 1º de fevereiro. O processo seletivo constará duas etapas, sendo a primeira uma análise curricular (classificatória e eliminatória), e a outra uma prova de desempenho didático ( também classificatória e eliminatória). Com jornada de trabalho de 40 horas/semanais, a remuneração varia entre R$ 4.326,60 e R$ 8.058,29, conforme a titulação do candidato. Acesse o edital e confira as informações.

Estagiária sob a supervisão de Ana Sá







