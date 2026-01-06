Sabin abre inscrições para Residência em Radiologia

SS Sofia Sellani*

As inscrições devem ser feitas até este sábado (10) - (crédito: Divulgação)

O Sabin Diagnóstico e Saúde abre as inscrições para Residência (R1) em radiologia e diagnóstico por imagem. A matrícula deve ser feita pelo e-mail residencia@sabin.com.br até este sábado (10) e a taxa é de R$ 100. Serão três vagas ofertadas. Com início em dois de março, o programa dura três anos e proporciona uma formação robusta em radiodiagnóstico, ultrassonografia, tomografia computadorizada e ressonância magnética. Os residentes terão dedicação exclusiva presencial em Brasília (DF) e contarão com bolsa remunerada.

Os interesados terão acesso à tecnologia de última geração e a um corpo clínico experiente, sob a coordenação do médico radiologista Paulo Sérgio Rocha Mendlovitz. A prova seletiva será realizada na próxima terça-feira (13) às 8h30, na sede da Grupo Sabin, em Brasília (DF), com conteúdo de medicina geral e inglês. O resultado sai em 15 de janeiro, no site.

O Programa é reconhecido pelo Colégio Brasileiro de Radiologia e Diagnóstico por Imagem (CBR). Para mais informações a respeito da documentação, e acesso a ficha de inscrição, os candidatos devem acessar o edital no link.

Estagiária sob a supervisão de Ana Sá