Sisu 2026: confira os cursos da UnB que aceitam o ingresso

Com 274,8 mil vagas, a maior edição do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) abre inscrições em 19 de janeiro. Entre as instituições participantes está a Universidade de Brasília (UnB), que oferece 1.133 vagas para ingresso no primeiro semestre de 2026. Os cursos são distribuídos pelos quatro câmpus da universidade no Distrito Federal. Confira, abaixo, a lista de graduações que aceitam o Sisu como forma de ingresso.

Câmpus Darcy Ribeiro - Asa Norte

artes cênicas diurno

filosofia diurno

geografia diurno

letras – língua portuguesa diurno

letras francês diurno

letras inglês diurno

matemática diurno

música diurno

artes cênicas licenciatura noturno

artes visuais licenciatura diurno

artes visuais licenciatura noturno

ciências ambientais bacharelado noturno

computação licenciatura noturno

engenharia florestal bacharelado diurno

filosofia licenciatura noturno

física licenciatura noturno

geofísica bacharelado diurno

geologia bacharelado diurno

gestão de agronegócios bacharelado noturno

história licenciatura noturno

inteligência artificial bacharelado diurno

letras – língua e literatura japonesa licenciatura noturno

letras – língua espanhola e literatura espanhola e hispano-americana licenciatura noturno

língua portuguesa e respectiva literatura licenciatura noturno

letras – português do brasil como segunda língua licenciatura diurno

letras – tradução espanhol bacharelado noturno

letras – tradução francês bacharelado diurno

línguas estrangeiras aplicadas ao multilinguismo e à sociedade da informação bacharelado diurno

matemática licenciatura noturno

museologia bacharelado diurno

música licenciatura diurno

música licenciatura noturno

pedagogia licenciatura diurno

pedagogia licenciatura noturno

química licenciatura noturno

química tecnológica bacharelado diurno

saúde coletiva bacharelado noturno

serviço social bacharelado diurno

serviço social bacharelado noturno

teoria, crítica e história da arte bacharelado noturno

turismo bacharelado diurno

Campus FCTE – Gama

Engenharias bacharelado diurno: engenharia automotiva; engenharia aeroespacial, engenharia de energia e engenharia eletrônica.

Campus FCTS -Ceilândia

Saúde Coletiva Bacharelado Diurno

Campus FUP – Planaltina

Ciências naturais licenciatura diurno

Ciências naturais licenciatura noturno

Gestão ambiental bacharelado noturno

Gestão do agronegócio bacharelado integral

