Sisu 2026: confira os cursos da UnB que aceitam o ingresso

Com 274,8 mil vagas, a maior edição do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) abre inscrições em 19 de janeiro. Entre as instituições participantes está a Universidade de Brasília (UnB), que oferece 1.133 vagas para ingresso no primeiro semestre de 2026. Os cursos são distribuídos pelos quatro câmpus da universidade no Distrito Federal. Confira, abaixo, a lista de graduações que aceitam o Sisu como forma de ingresso.
Câmpus Darcy Ribeiro - Asa Norte
artes cênicas diurno
filosofia diurno
geografia diurno
letras – língua portuguesa diurno
letras francês diurno
letras inglês diurno
matemática diurno
música diurno
artes cênicas licenciatura noturno
artes visuais licenciatura diurno
artes visuais licenciatura noturno
ciências ambientais bacharelado noturno
computação licenciatura noturno
engenharia florestal bacharelado diurno
filosofia licenciatura noturno
física licenciatura noturno
geofísica bacharelado diurno
geologia bacharelado diurno
gestão de agronegócios bacharelado noturno
história licenciatura noturno
inteligência artificial bacharelado diurno
letras – língua e literatura japonesa licenciatura noturno
letras – língua espanhola e literatura espanhola e hispano-americana licenciatura noturno
língua portuguesa e respectiva literatura licenciatura noturno
letras – português do brasil como segunda língua licenciatura diurno
letras – tradução espanhol bacharelado noturno
letras – tradução francês bacharelado diurno
línguas estrangeiras aplicadas ao multilinguismo e à sociedade da informação bacharelado diurno
matemática licenciatura noturno
museologia bacharelado diurno
música licenciatura diurno
música licenciatura noturno
pedagogia licenciatura diurno
pedagogia licenciatura noturno
química licenciatura noturno
química tecnológica bacharelado diurno
saúde coletiva bacharelado noturno
serviço social bacharelado diurno
serviço social bacharelado noturno
teoria, crítica e história da arte bacharelado noturno
turismo bacharelado diurno
Campus FCTE – Gama
Engenharias bacharelado diurno: engenharia automotiva; engenharia aeroespacial, engenharia de energia e engenharia eletrônica.
Campus FCTS -Ceilândia
Saúde Coletiva Bacharelado Diurno
Campus FUP – Planaltina
Ciências naturais licenciatura diurno
Ciências naturais licenciatura noturno
Gestão ambiental bacharelado noturno
Gestão do agronegócio bacharelado integral
