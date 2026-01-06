Sisu 2026: confira os cursos da UnB que aceitam o ingresso

Lista reúne os cursos da universidade com vagas para o Sisu no primeiro semestre de 2026

Sofia Sellani*
postado em 06/01/2026 21:31
As inscrições para o Sisu abrem dia 19 de janeiro. Confira os cursos que aceitam o sistema - (crédito: Júlio Minasi/Secom UnB)
Com 274,8 mil vagas, a maior edição do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) abre inscrições em 19 de janeiro. Entre as instituições participantes está a Universidade de Brasília (UnB), que oferece 1.133 vagas para ingresso no primeiro semestre de 2026. Os cursos são distribuídos pelos quatro câmpus da universidade no Distrito Federal. Confira, abaixo, a lista de graduações que aceitam o Sisu como forma de ingresso.

Câmpus Darcy Ribeiro - Asa Norte

  •  artes cênicas diurno

  •  filosofia diurno

  • geografia diurno

  • letras – língua portuguesa diurno

  • letras francês diurno

  • letras inglês diurno

  • matemática diurno

  • música diurno

  • artes cênicas licenciatura noturno

  • artes visuais licenciatura diurno

  • artes visuais licenciatura noturno

  • ciências ambientais bacharelado noturno

  • computação licenciatura noturno

  • engenharia florestal bacharelado diurno

  • filosofia licenciatura noturno

  • física licenciatura noturno

  • geofísica bacharelado diurno

  • geologia bacharelado diurno

  • gestão de agronegócios bacharelado noturno

  • história licenciatura noturno

  • inteligência artificial bacharelado diurno

  • letras – língua e literatura japonesa licenciatura noturno

  • letras – língua espanhola e literatura espanhola e hispano-americana licenciatura noturno

  • língua portuguesa e respectiva literatura licenciatura noturno

  • letras – português do brasil como segunda língua licenciatura diurno

  • letras – tradução espanhol bacharelado noturno

  • letras – tradução francês bacharelado diurno

  • línguas estrangeiras aplicadas ao multilinguismo e à sociedade da informação bacharelado diurno

  • matemática licenciatura noturno

  • museologia bacharelado diurno

  • música licenciatura diurno

  • música licenciatura noturno

  • pedagogia licenciatura diurno

  • pedagogia licenciatura noturno

  • química licenciatura noturno

  • química tecnológica bacharelado diurno

  • saúde coletiva bacharelado noturno

  • serviço social bacharelado diurno

  • serviço social bacharelado noturno

  • teoria, crítica e história da arte bacharelado noturno

  • turismo bacharelado diurno

Campus FCTE – Gama

Engenharias bacharelado diurno: engenharia automotiva; engenharia aeroespacial, engenharia de energia e engenharia eletrônica.

Campus FCTS -Ceilândia

Saúde Coletiva Bacharelado Diurno

Campus FUP – Planaltina

 

  • Ciências naturais licenciatura diurno

  • Ciências naturais licenciatura noturno

  • Gestão ambiental bacharelado noturno

  • Gestão do agronegócio bacharelado integral

