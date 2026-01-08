Sisu 2026 amplia oferta de licenciaturas e prevê bolsa para estudantes

SS Sofia Sellani*

O Sistema de Seleção Unificada (Sisu) ofertará, em 2026, 73.630 vagas licenciaturas presenciais. Os estudantes que optarem por essas graduações poderão se matricular no Pé-de-Meia Licenciaturas. Os participantes recebem um incentivo financeiro mensal no valor de R$ 1.050. Para se matricular, é necessário nota média simples igual ou superior a 650 pontos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem); ser aprovado pelo Sisu e se inscrever em um curso de licenciatura; e, posteriormente, realizar a inscrição no programa.

A iniciativa do Ministério da Educação (MEC) integra o programa Mais Professores para o Brasil. Do valor destinado ao estudante, R$ 700 podem ser sacados imediatamente, enquanto os outros R$ 350 são destinados a uma poupança, cujo saque está condicionado ao ingresso do concluinte como professor em uma rede pública de ensino, em até cinco anos após o término da licenciatura.



No Sisu 2026, os cursos que concentram maior número de vagas de licenciaturas são: ciências biológicas, pedagogia, matemática, história e geografia. Com mais de 274 mil vagas ofertadas por 136 instituições, a edição é a maior da história do Sisu em quantidade de instituições participantes. A inscrição é gratuita, e deve ser feita entre 19 a 23 de janeiro pelo link.

A distribuição das vagas de licenciatura por unidade da federação mostra concentração maior na Bahia, com 7.469 vagas, seguida pela Paraíba (6.900), Rio de Janeiro (6.236) e Minas Gerais (5.545). Também se destacam Piauí (4.958), Pernambuco (4.290), Ceará (4.214) e São Paulo (3.771). No Nordeste, Rio Grande do Norte (3.683), Maranhão (3.362), Alagoas (2.874) e Sergipe (1.740) somam números expressivos. Já no Sul, o Rio Grande do Sul oferta 2.890 vagas, o Paraná 2.752 e Santa Catarina 1.147. Entre os estados do Centro-Oeste, Mato Grosso disponibiliza 2.220 vagas, Goiás 1.801, Espírito Santo 1.619 e Mato Grosso do Sul 1.173. No Norte, Acre (990), Amazonas (973), Distrito Federal (926), Pará (720), Amapá (650), Tocantins (468) e Roraima (259) completam a distribuição nacional.

