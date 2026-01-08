Curso de férias oferece 34 aulas de dança no DF na próxima semana

SS Sofia Sellani*

As turmas são divididas por nível: iniciantes, intermediários e crianças a partir de 5 anos - (crédito: Divulgação/ Dilo produções)

Na próxima segunda-feira (12/1) começa o curso de férias da Companhia Afro Contemporânea Corpus. Com aulas de afro contemporâneo, afro house, kuduro, samba, maracatu, ballet e jazz, o evento será no Centro de Dança do DF, na Asa Norte. O ingresso para as aulas custa R$ 30, a inteira e R$ 15 a meia-entrada. Para estudantes da rede pública e de projetos sociais, mediante comprovação, há possibilidade de vagas gratuitas. As aulas terminam sábado (17/1). Os interessados devem se increver no link.

Com o apoio da Fundação Nacional de Artes (Funarte), as turmas são divididas por nível: iniciantes, intermediários e crianças a partir de cinco anos. A programação completa pode ser conferida no site. As aulas serão ministradas pelos artistas Dilo Paulo da Angola e a brasileira Lenna Siqueira Brasil.

A edição será a primeira de três edições anuais previstas. A programação inclui atividades nos períodos da manhã, tarde e noite. Ao todo serão 34 aulas de dança ao longo dos seis dias de evento. Porém, é possível fazer apenas uma aula ou montar uma série, de acordo com a linguagem ou técnica de preferência. Próximas dições do curso de férias estão previstas para julho e dezembro.

Estagiária sob a supervisão de Ana Sá