Inscrições para o ProUni 2026 começam em 26 de janeiro

IV Ian Vieira*

As inscrições para o Programa Universidade para Todos (Prouni) 2026.abrem no dia 26 de jjaneiro. - (crédito: Reprodução/MEC)

Por Ian Vieira

O Ministério da Educação (MEC) publicou o Edital nº 2/2026 com as datas e rgras para o processo seletivo do primeiro semestre de 2026 do Programa Universidade para Todos (Prouni). As inscrições são gratuitas e podem ser feitas de 26 a 29 de janeiro por meio do site: https://acessounico.mec.gov.br/. O MEC disponibilizará a consulta às bolsas até 19 de janeiro, na página do Prouni.



Para realizar a inscrição no processo seletivo do Prouni o estudante deve ter o ensino médio completo; ter participado de, pelo menos, uma das últimas duas edições do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), em 2024 ou 2025; ter obtido, no mínimo, 450 pontos na média das cinco provas do exame; e não tenha zerado a prova da redação do Enem.



O resultado da primeira chamada será divulgado em 3 de fevereiro, no site: https://acessounico.mec.gov.br/prouni. Já a segunda chamada sairá em 2 de março. O edital não permite a inscrição de quem participou do Enem como treineiro (quem participou do exame para fins de autoavaliação antes mesmo de concluir o ensino médio). Para fins de classificação e eventual pré-seleção no processo seletivo, será utilizada a edição do Enem em que o estudante obteve a melhor média.



Para realizar a inscrição, os candidatos precisam atender a pelo menos uma das seguintes condições:

Ter feito o ensino médio integralmente em escola da rede pública;

Ter feito o ensino médio integralmente em instituição privada na condição de bolsista integral da respectiva instituição;

Ter feito o ensino médio, parcialmente, em escola da rede pública e parcialmente em instituição privada na condição de bolsista integral da respectiva instituição;

Ter feito o ensino médio parcialmente em escola da rede pública e parcialmente em instituição privada na condição de bolsista parcial da respectiva instituição;

Ter feito o ensino médio integralmente em instituição privada na condição de bolsista parcial da respectiva instituição ou sem a condição de bolsista;

Ser uma pessoa com deficiência na forma prevista na legislação;

Ser professor da rede pública de ensino, exclusivamente para concorrer aos cursos de licenciatura e pedagogia, destinados à formação do magistério da educação básica. Nesse último caso, não é aplicado o limite de renda exigido aos demais candidatos.

O candidato deverá optar por concorrer às bolsas destinadas à ampla concorrência ou àquelas destinadas à implementação de políticas afirmativas referentes às pessoas com deficiência e autodeclaradas indígenas, pardas ou pretas. No caso da escolha das bolsas integrais, é necessário que a renda familiar bruta mensal por pessoa não exceda o valor de 1,5 salário mínimo. Já para escolher bolsas parciais, é preciso que a renda familiar bruta mensal por pessoa não exceda o valor de três salários mínimos. Esses requisitos não se aplicam aos professores da rede pública que concorrerão às vagas de licenciatura e pedagogia.



Classificação – A classificação observará a modalidade de concorrência escolhida na inscrição pelo candidato, por curso, turno, local de oferta e instituição. Dentro de cada modalidade, deverá ser obedecida a ordem decrescente das notas e priorizada a seguinte ordem:

Professor da rede pública de ensino, exclusivamente para os cursos de licenciatura e pedagogia destinados à formação do magistério da educação básica, se for o caso e se houver inscritos nessa situação;

Estudante que tenha cursado o ensino médio integralmente em escola da rede pública;

Estudante que tenha cursado o ensino médio parcialmente em escola da rede pública e parcialmente em instituição privada na condição de bolsista integral da respectiva instituição;

Estudante que tenha cursado o ensino médio parcialmente em escola da rede pública e parcialmente em instituição privada na condição de bolsista parcial da respectiva instituição ou sem a condição de bolsista;

Estudante que tenha cursado o ensino médio integralmente em instituição privada na condição de bolsista integral da respectiva instituição;

Estudante que tenha cursado o ensino médio integralmente em instituição privada na condição de bolsista parcial da respectiva instituição ou sem a condição de bolsista.

*Estagiário sob a supervisão de Ana Sá