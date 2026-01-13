Sisu 2026: confira a lista e vagas liberadas para as universidades públicas

O Ministério da Educação (MEC) disponibilizou a lista completa de vagas ofertadas por instituições públicas de todo o país, no site oficial do Sistema Nacional Unificado (Sisu). Os candidatos que realizaram as provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) podem avaliar as possibilidades entre mais de 274,8 mil vagas, além de instituições e modalidades de concorrência disponíveis. As inscrições efetivas e a consulta ao portal de vagas acontecem entre 19 a 23 de janeiro, pelo site.

A partir da próxima segunda-feira (19/1), os estudantes poderão cadastrar seus resultados e avaliar as possibilidades de entrada nas universidades, ao comparar sua nota individual com a nota de corte do curso desejado. Ao longo do prazo estabelecido, os interessados devem acessar o sistema e indicar duas graduações de sua preferência. Recomenda-se o monitoramento constante das notas de corte, que servem de referência para a classificação e possibilitam o ajuste das opções até o encerramento das inscrições.

Para se candidatar, é necessário ter concluído o ensino médio e participado de uma das edições do Enem entre 2023 e 2025, com nota superior a zero na redação. O sistema identifica e utiliza automaticamente a edição que garantir a maior média ponderada para cada curso escolhido. Cada universidade tem regras específicas para o regulamento de ações afirmativas, como cotas raciais e para pessoas com deficiência (PcD). É necessário que o estudante esteja atento e faça a consulta prévia das informações.

Cronograma:

Notas individuais do Enem: publicadas em 16 de janeiro;

Inscrições Sisu: de 19 a 23 de janeiro;

Resultado da chamada regular: 29 de janeiro;

Matrículas da chamada regular: a partir de 2 de fevereiro;

Interesse na lista de espera: de 29 de janeiro a 2 de fevereiro;

Resultado da lista de espera: 11 de fevereiro.