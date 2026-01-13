Vencedor de dois Globos de Ouro, O Agente Secreto também foi tema de coletiva simulada na UnB

Correio Braziliense

O filme brasileiro O Agente Secreto conquistou dois Globos de Ouro nesse (11/1). Vencedor de duas categorias, a obra levou o prêmio de Melhor filme de língua não-inglesa, enquanto Wagner Moura, que deu vida ao protagonista Marcelo, foi premiado como Melhor ator em filme de drama. Na Universidade de Brasília (UnB), os alunos também comemoraram. Em especial, os estudantes da disciplina Assessoria de Comunicação 1, que no último semestre simularam uma coletiva de imprensa do longa como trabalho final.

Ministrada pelos professores Thais de Mendonça Jorge e Paulo Almeida, a ideia, aplicada para todas as turmas que passam pela disciplina, é simular uma entrevista coletiva com tema escolhido pelos universitários. Na última edição, com o filme O Agente Secreto, os discentes tiveram a chance de interpretar papéis como o do diretor Kleber Mendonça Filho, dos atores Maria Fernanda Cândido e Wagner Moura e de jornalistas. Além disso, a turma formou equipes de organização, produção e media training. “Eles (os alunos) aprendem nessa matéria tudo que precisam para uma entrevista coletiva. Desde pensar na pauta, no credenciamento, na produção do evento até a realização final do release e pós-release”, explicou o professor Paulo Almeida.

A estudante Hellen Oliveira, 20 anos, que está no 5° semestre de jornalismo, participou da experiência. A universitária interpretou uma das entrevistadas: Margareth Menezes, ministra da Cultura. De acordo com Oliveira, um dos aprendizados da atividade é como o trabalho coletivo é importante para entregar o melhor resultado. “Foi muito bom, sinto que consegui superar, mesmo que um pouco, minha timidez”, afirmou. “Consegui falar mais livremente e sem medo.”

A jovem também concorda que “aprender na prática é uma das melhores formas de aprendizado”, e lembra que, para se preparar para a simulação, foram necessárias reuniões e muitas conversas sobre cada grupo para para alinhar as etapas do trabalho e alcançar o resultado final. A aluna conclui dizendo que “a matéria abriu novos caminhos e uma nova forma de enxergar o curso”, mostrando diferentes alternativas de carreira, saindo do modelo redação e repórter.

Já a estudante Paola Montejo,19, que também participou da atividade acadêmica, afirma que esse foi um de seus trabalhos favoritos. Ela explica que a escolha do filme surgiu a partir dos alunos, que pensaram na importância da história do longa tanto no quesito cinematográfico quanto no contexto atual. Fazendo parte do grupo da organização da coletiva, a estudante era responsável pelo press kit. “A ideia era produzir um produto com conteúdo que ajudasse os jornalistas, que foi o caso do livreto que fiz com informações sobre o filme, o elenco e o diretor, além de algo que estivesse presente durante a coletiva, que foi no caso um saquinho de pipoca personalizado com a logo e a foto do pôster do filme”, disse.

Montejo, que nunca tinha estado em uma coletiva de imprensa, explica que, mesmo focada em uma parte, conseguiu acompanhar os processos de outras áreas. E quando O Agente Secreto foi escolhido, ela ficou muito animada. “Eu amo audiovisual. Ainda mais quando ele aborda contextos históricos do nosso país, contando histórias que se perdem com o tempo ou são silenciadas”, lembrou.

Para produzir o livreto que fez parte do kit, a universitária fez pesquisas que incluíram desde o conteúdo do filme até curiosidades sobre o elenco. Além disso, para a parte “física”, foi preciso explorar os conhecimentos a respeito de diagramação e até sobre o papel ideal para usar. “Exigiu bastante paciência”, brincou. “Mas teve suas partes boas também, montar os textos e decorar da minha maneira, por exemplo. Realmente gostei de fazer, além de que me fez contato com essa parte da comunicação que trabalha nos bastidores. Me interessei mais ainda por esse setor”.