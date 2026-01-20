Prouni 2026: mais de 590 mil vagas disponíveis

E EuEstudante

. - (crédito: Reprodução/MEC)

O Programa Universidade para Todos (Prouni) vai disponibilizar 594.519 bolsas para o primeiro semestre de 2026. O programa oferece bolsas integrais ou parciais em faculdades particulares usando a nota do Enem como critério de seleção. As inscrições estarão abertas de 26 a pelo Portal Único de Acesso ao Ensino Superior.

No Portal Único de Acesso ao Ensino Superior, os candidatos já podem consultar as vagas ofertadas por curso, turno, instituição e local. Serão 274.819 bolsas integrais (de 100%) e 319.700 bolsas parciais (de 50%). Do total de vagas ofertadas: 393.119 são para cursos a distância, 16.408 para a modalidade semipresencial, 328.175 são bolsas para bacharelado, 253.597 são para cursos tecnológicos e 12.747 para licenciatura.

Os cursos de graduação com mais vagas são: administração (63.978), ciências contábeis (41.864), análise de desenvolvimento de sistemas (29.367), gestão de recursos humanos (22.969), direito (21.558) engenharia de software (17.484), logística (14.714), criminologia ( 13.978), investigação e perícia criminal (13.900) e psicologia (13.505)

Para se inscrever, é necessário que o estudante tenha completado o ensino médio, tenha participado das edições de 2024 e/ou 2025 do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem); tenha obtido, no mínimo, 450 pontos na média das cinco provas do exame e não tenha zerado a prova de redação.

O resultado da primeira chamada será divulgado em na página do Prouni. A chamada sairá no dia ço. Para participar da lista de espera do Prouni, o candidato deverá manifestar seu interesse por meio do Portal Acesso Único nos dias 25 e ço de 2026. A lista estará disponível na página do Prouni, também no Portal Acesso Único, no dia ço, para consulta pelas instituições de ensino superior e pelos candidatos.

*Estagiário sob a supervisão de Ana Sá.