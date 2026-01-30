Comvest divulga aprovados em primeira chamada no vestibular indígena

Alice Meira

Foram aprovados 186 candidatos, sendo 101 na Unicamp e 85 na UFSCar. - (crédito: Luis Fortes/MEC)

A Comissão Permanente para os Vestibulares da Unicamp (Comvest) divulgou a lista de convocados na primeira chamada do Vestibular Indígena 2026. O documento para consulta está disponível na página oficial da Comvest e na página da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar). A matrícula também é feita on-line, nas páginas oficiais da universidade, das 9 horas do dia 3 de fevereiro às 17 horas do dia 4 de fevereiro (até as 23h59, no caso da UFSCar).

Matrícula

Foram aprovados 186 candidatos, sendo 101 na Unicamp e 85 na UFSCar. A segunda chamada será divulgada em 9 de fevereiro, na página da Comvest. Haverá até cinco chamadas para matrícula on-line. Caso um candidato obtenha pontuação suficiente para ser convocado nas duas opções, será convocado apenas na de maior prioridade (1ª opção) e não será mais convocado em 2ª opção — nessa ou nas próximas chamadas. Os candidatos matriculados em cursos de 2ª opção que vierem a ser convocados para sua 1ª opção nas chamadas futuras, e efetivarem sua matrícula, terão a matrícula na outra universidade cancelada automaticamente.

Os convocados para matrícula em cursos da UFSCar deverão acessar o link disponível na página da instituição para fazer a matrícula, conforme as orientações do tutorial elaborado pela Divisão de Gestão e Registro Acadêmico da Universidade. A documentação exigida para matrícula também está disponível nas orientações e no edital.

Os convocados para cursos da Unicamp deverão realizar sua matrícula on-line no site, utilizando seu número e senha utilizados na inscrição. Após o login, os convocados deverão carregar os documentos exigidos para o ingresso e efetivar sua matrícula no curso. A Diretoria Acadêmica da Unicamp preparou um plantão de dúvidas sobre a matrícula, via Google Meet (meet.google.com/eiy-cirf-oau), em 3 e 4 de fevereiro, das 9h às 16h.

A Comvest registrou 2.037 inscritos para o Vestibular Indígena 2026, que pela quinta vez está unificado entre a Unicamp e a UFSCar, para o ingresso de estudantes indígenas, em diferentes cursos de graduação das duas universidades.

Calendário Vestibular Indígena 2026

Início das inscrições, em formulário eletrônico disponível exclusivamente na página eletrônica da Comvest (https://www.comvest.unicamp.br/ingresso-2026/vestibular-indigena-2026/). 3/11/2025 Encerramento das inscrições. 28/11/2025, às 17h00 Prazo para envio de arquivo digital para a prova de Habilidades Específicas para o curso de Música, na página da Comvest. Das 9 horas do dia 3/11/2025 até as 17 horas do dia 8/12/2025 Divulgação das inscrições deferidas. 5/12/2025 Período para interposição de recurso. 5 a 9/12/2025 Divulgação do resultado do recurso e lista final de inscrições deferidas. 12/12/2025 Divulgação, na página da Comvest, dos locais da prova presencial (endereços). 19/12/2025 Aplicação das provas presenciais, nas cidades de Campinas (SP), Recife (PE), São Gabriel da Cachoeira (AM), Santarém (PA) e Tabatinga (AM). 11/01/2026, às 13 horas (horário local) Divulgação dos convocados para matrícula em 1ª chamada, na página da Comvest. 2/02/2026, até as 23h59 Matrícula online dos convocados em 1ª chamada, a partir da página da Comvest. Das 9 horas do dia 03/02 às 17 horas do dia 4/02/2026 Divulgação dos convocados para matrícula em 2ª chamada, na página da Comvest. 09/02/2026, até as 23h59 Matrícula online dos convocados em 2ª chamada, a partir da página da Comvest. Das 9 horas às 17 horas do dia 10/02/2026 Divulgação dos convocados para matrícula em 3ª chamada, na página da Comvest. 23/02/2026, até as 23h59 Matrícula online dos convocados em 3ª chamada, a partir da página da Comvest. Das 9 horas às 17 horas do dia 24/02/2026 Divulgação dos convocados para matrícula em 4ª chamada, na página da Comvest. 02/03/2026, até as 23h59 Matrícula online dos convocados em 4ª chamada, a partir da página da Comvest. Das 9 horas às 17 horas do dia 03/03/2026 Divulgação dos convocados para matrícula em 5ª chamada, na página da Comvest. 09/03/2026, até as 23h59 Matrícula online dos convocados em 5ª chamada, a partir da página da Comvest. Das 9 horas às 17 horas do dia 10/03/2026

*Estagiária sob a supervisão de Ana Sá.