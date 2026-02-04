Vestibular UnB 2026: clima de expectativa na espera do resultado

YM Yandra Martins* GB Gabriela Braz

Alunos estão a espera do resultado - (crédito: Arquivo Pessoal)

Ezequias Miranda, 18, passou anos pensando em cursar relações internacionais, mas, ao começar a trabalhar com tecnologia, descobriu uma paixão pela área e resolveu aplicar para engenharia de redes e comunicação no vestibular. Suas expectativas estão altas e ele acredita no próprio potencial.

Ana Catarine, de apenas 17 anos, vinda de São Luís do Maranhão, estudou na mesma escola que Ezequias, no Sagrado Coração de Maria, com bolsa de 100%. A jovem passou por momentos de indecisão na hora da escolha, mas seu amor pela comunicação falou mais alto, e ela aguarda para ser uma nova caloura de jornalismo.

Calebe Sousa,18, filho de mecânico, também conquistou uma bolsa de 100% na escola Sagrado Coração de Maria, e, junto com os dois amigos, aguarda ansiosamente pela aprovação em gestão de políticas públicas. Ele afirma que “educação é um pilar muito forte para a transformação social”. Segundo Calebe, desistir não é uma opção e, caso não seja aprovado, continuará a tentar.

*Estagiárias sob a supervisão de Ana Sá.