Filha se forma e surpreende pais ao ir de beca até o sítio onde moram

Correio Braziliense

Formatura de direito de Darilene Rocha de carvalho - (crédito: Arquivo Pessoal)

Darilene Rocha de Carvalho, 29 anos, Saiu de Fortaleza dos Nogueiras, interior do Maranhão (MA) aos 15 anos, para Goiânia (GO). Foi morar com a irmã, Cláudia, em busca de melhores oportunidades. Uma promessa feita ainda durante a graduação marcou o desfecho do curso de direito. Após se formar na Universidade Evangélica de Goiás (UniEVANGÉLICA), a formanda decidiu cumprir um compromisso assumido com Deus, realizar parte do percurso até a casa da família vestida de beca, como forma de reconhecimento pelo sofrimento enfrentado ao longo da vida.

A promessa nasceu a partir das injustiças enfrentadas por seus pais, Mário Bezerra de Carvalho, 72, e Nilza Felix Rocha de Carvalho, 65, moradores de um sítio onde não há acesso por estrada para veículos, o que também impede a chegada de energia elétrica. “Sempre sofri vendo essa realidade. Decidi cursar direito porque acreditava que só assim poderia mudar a história da minha família”, disse. Durante a faculdade, enfrentou diversos desafios, especialmente financeiros, mas seguiu firme nos estudos. “Não foi fácil, foram muitos perrengues, mas Deus esteve no controle”, afirmou.

A viagem de ônibus entre Goiânia e o Maranhão durou cerca de 35 horas. A beca foi vestida apenas no trecho final do percurso, feito a pé, já que a estrada que leva ao sítio não permite a circulação de veículos. A chegada foi uma surpresa para os pais, que não sabiam da promessa nem da homenagem preparada pela filha. Para Darilene, o gesto simboliza mais do que a conclusão da graduação. Representa resistência, fé e esperança de que, por meio da advocacia, seja possível combater as injustiças que marcaram a história da família dela.