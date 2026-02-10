Irmãos gêmeos do Rio Grande do Sul são aprovados no curso de medicina

IV Ian Vieira*

Os irmãos Gabriel e Gustavo foram aprovados em medicina juntos - (crédito: Arquivo Pessoal)





Os irmãos gêmeos de Erechim-RS comemoraram três aprovações para medicina em universidades públicas do Sul. Gabriel Porcher, 19 anos, conquistou a 1° colocação na Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) e Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS). O irmão mais velho, Gustavo Porcher, 19 anos, foi 4° colocado na Universidade Federal do Paraná (UFPR).

Gabriel foi aprovado na UFSC por meio do vestibular tradicional e na UFFS pelo Sistema de Seleção Unificado (Sisu). O jovem gaúcho cursou biologia durante 2024 na UFPR, mas, após dois semestres letivos, decidiu que iria atrás do sonho de ser médico. “Em 2025, decidi trancar a faculdade e voltar aos estudos. Passei o ano inteiro estudando para o vestibular”, afirmou.

A rotina disciplinada de estudo durou 10 horas por dia durante todo o ano, o estudante comentou que se adaptou melhor estudando remotamente por meio de cursinhos on-line: “Eu acordava sempre no mesmo horário, às 7 horas da manhã. Fazia um bloco de estudo pela manhã, um à tarde e à noite. Gostava de determinar como se fosse um cursinho presencial”, afirmou. “Acho que isso é essencial para não perder o ritmo, resumo isso como ter disciplina e compromisso com a própria rotina”.

Gustavo também foi aprovado em outro curso antes de medicina e chegou a cursar direito entre 2024 e 2025 na UFPR. “Durante o curso de direito, eu percebi que queria ter um contato maior com as pessoas, e isso era possível na medicina”, afirmou. “No direito, lidamos muito com papel e problemas, eu não queria isso para minha vida, queria lidar com pessoas, e não com telas e folhas”.

Gustavo utilizou a nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2023 no Sisu de 2026. A mudança nas regras permitiu que o estudante pudesse trocar de curso sem realizar outra prova. A pontuação para ingresso na graduação de direito foi o suficiente para a 4° colocação em medicina.

