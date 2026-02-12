Unicamp aprova criação do curso de IA e ciência de dados

IV Ian Vieira*

A Câmara de Ensino, Pesquisa e Extensão (Cepe) da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) aprovou na última terça-feira (10/2) a criação de um novo curso: inteligência artificial (IA) e ciência de dados. A proposta segue agora para ser votado em sessão ordinária do Conselho Universitário (Consu), o órgão máximo de deliberação da Universidade.

Caso aprovado, o curso deve iniciar no primeiro semestre letivo de 2027, no câmpus de Limeira (SP), com previsão de início também no câmpus de Campinas (SP) a partir de 2028. A formação terá responsabilidade compartilhada entre a Faculdade de Ciências Aplicadas (FCA) e Faculdade de Tecnologia (FT). Inicialmente, a graduação terá vaga para 40 estudantes, com duração mínima de oito semestres e máxima de 12, chegando a carga horária de 3.240 horas necessária para a formação.

Mônica Cotta, pró-reitora de graduação da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) (foto: Reprodução/Unicamp)

De acordo com a pró-reitora de graduação, Mônica Cotta, o novo curso focará em três áreas: cidades inteligentes e sustentáveis, administração pública e governo digital, e saúde e esporte de alto rendimento. “Não será um curso voltado apenas para a pesquisa ou serviço público”, afirmou. “A ênfase de cidades inteligentes e sustentáveis fala diretamente com o mercado”.

Cristiano Torezzan, diretor associado da Faculdade de Ciências Aplicadas (FCA) (foto: Reprodução/Unicamp)

A grade curricular do curso é dividida em: matemática e estatística; computação; ferramentas de IA e ciência de dados; ênfase em áreas de aplicação e competências transversais; estágio. O diretor associado da FCA, Cristiano Torezzan, afirmou que a proposta do curso é interdisciplinar: “O curso é novo e singular o suficiente para justificar uma formatação própria, alinhada às demandas do mundo contemporâneo”.

