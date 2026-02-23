Comvest divulga lista de aprovados em quarta chamada do Vestibular Unicamp e nas modalidades Enem-Unicamp

Correio Braziliense

Quarta chamada Vestibular Unicamp e modalidades Enem-Unicamp - (crédito: Reprodução/ Unicamp)

A Comissão Permanente para os Vestibulares da Unicamp (Comvest) divulgou a lista de convocados na quarta chamada do Vestibular Unicamp 2026 e das modalidades Enem-Unicamp e Vagas Olímpicas. Estão sendo convocados 379 candidatos no Vestibular, 153 candidatos na modalidade Enem-Unicamp e 40 das Vagas Olímpicas. Os candidatos deverão consultar a lista na página eletrónica da Comvest: https://bit.ly/4aLU0UP.



Matrícula

A matrícula não presencial, deve ser realizada das 9 horas às 17 horas desta terça-feira (24/2). As orientações sobre os procedimentos para a matrícula estão disponíveis, na aba de cada modalidade, na página da Comvest. Os candidatos convocados para a matrícula em mais de uma modalidade (nomes em listas diferentes) deverão escolher em qual processo fazer matrícula e efetivá-la usando a senha específica da modalidade, criada no momento daquela inscrição. Os candidatos convocados em primeira opção que não realizarem a matrícula eletrônica ficam excluídos da modalidade.

Para a confirmação da matrícula, os alunos regularmente matriculados deverão comparecer à secretaria de curso na próxima quarta-feira (25/2), conforme o calendário divulgado na página Comvest: https://bit.ly/4s76PAi. Caso não realizem o procedimento na forma e prazo definido, a matrícula é cancelada.

Os candidatos convocados para o curso escolhido como segunda opção deverão realizar a matrícula pela internet e, optar ou não, por aguardar uma possível vaga para o curso de primeira opção (remanejamento). Candidatos de segunda opção que não fizerem a matrícula pela internet perderão essa vaga (segunda opção), mas continuarão concorrendo ao curso de primeira opção, podendo, assim, serem convocados nas próximas chamadas, de acordo com os critérios de classificação.

Caso um candidato tenha sido convocado(a) no mesmo curso e na mesma chamada, no Vestibular Unicamp 2026 e em outros sistemas de ingresso, a vaga a ser preenchida será a do vestibular. Se o candidato for convocado para cursos diferentes na mesma chamada no Vestibular Unicamp e em outros sistemas de ingresso, será considerada como opção a matrícula que tenha efetivado primeiro. E o candidato inscrito no mesmo curso seja convocado em qualquer sistema e não realize sua matrícula quando for convocado, o nome será excluído das chamadas nas outras modalidades.

Bancas de heteroidentificação

Os candidatos selecionados pelo sistema de cotas étnico-raciais aprovados na quarta chamada, que autorizaram o uso da fotografia como parte do processo de validação pela Comissão de Averiguação e foram validados pelas bancas na etapa inicial do procedimento, receberão um e-mail com a indicação de sua validação e instruções para a matrícula. Os candidatos que não autorizaram, assim como aqueles que não tiveram as fotografias validadas, precisam passar pelas bancas de heteroidentificação, via Google Meet, antes de iniciar o processo de matrícula. Esses candidatos deverão consultar as orientações (horário e link da banca) na página da Comvest e também receberão as orientações por e-mail.

A validação da autodeclaração apresentada pelos candidatos optantes pelas cotas étnico-raciais somente ocorrerá após a avaliação de fenótipo realizada pela Comissão, ficando a matrícula condicionada à aprovação da Comissão de Averiguação, conforme a resolução GR-074/2020, que instituiu o procedimento de heteroidentificação.

Quinta chamada

A quinta chamada do Ingresso Unicamp 2026 será divulgada em 2 de março. Estão previstas oito chamadas para o Vestibular Unicamp 2026 e cinco chamadas para as modalidades Enem-Unicamp e Vagas Olímpicas.

*Estagiário sob a supervisão de Ana Sá.



