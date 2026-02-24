Capital federal no centro das competições desportivas de 2026

YM Yandra Martins*

Distrito Federal será sede de grande evento esportivo e reunirá mais de 2 mil atletas de cinco modalidades de esportes de combate - (crédito: Divulgação/ Guilherme Taboada)

Entre os dias 8 e 13 de junho, o Distrito Federal será palco de competições em cinco modalidades de artes marciais e esportes de combate. O maior destaque da temporada esportiva universitária, o FISU World University Championship Combat Sports, reunirá no centro do país cerca de dois mil estudantes-atletas de mais de 50 países para competir nas modalidades de jiu-jitsu, karatê, muay-thai, wrestling e wushu.

A Confederação Brasileira do Desporto Universitário (CBDU) assumiu o comitê de Combat Sports, segundo eles, com intuito de fomentar a participação do Brasil em campeonatos mundiais. De acordo com a CBDU, a escolha por Brasília como sede se deu pela infraestrutura e comissão técnica de logística local para a realização de um evento de grande porte. Ainda segundo a confederação, um ponto importante para a escolha é o apoio do Governo do Distrito Federal, por meio da Secretaria de Esporte e Lazer do DF, e de parlamentares distritais que acreditam e incentivam eventos esportivos.

Impactando os jovens

O atleta de 23 anos, Sidney Oliveira, pratica jiu-jítsu desde muito jovem. Aos 11 anos iniciou no esporte influenciado por amigos e garante que gradativamente o esporte tornou-se parte da rotina e da própria identidade. Segundo ele, a modalidade que pratica o ensinou a ter disciplina, respeito, controle emocional e resiliência. “Levo os ensinamentos do tatame para todas as áreas da minha vida”, afirma o atleta acerca das características desenvolvidas ao longo da prática esportiva.

De acordo com Sidney, um evento de grande porte, como o Combat Sports, em Brasília, é uma oportunidade de aproximar a nova geração de grandes atletas que inspiram sonhos e motivam os jovens. Para o rapaz, colocar a capital nesse cenário fortalece as práticas esportivas na região, além de gerar visibilidade aos atletas locais e movimentar a economia. Ele destaca, também, o quanto o evento pode levar visibilidade a projetos sociais e academias, ao mostrar que a capital não é apenas um centro político, mas tem potencial de um polo esportivo em crescimento.

Além do Distrito Federal

Na organização da competição, em parceria com a Federação Internacional do Desporto Universitário (FISU), a CBDU anunciou, também, o calendário completo da temporada de 2026, que contempla competições nacionais e internacionais, o que, segundo eles, reitera o protagonismo do esporte universitário brasileiro.

Serão mais de 50 modalidades durante todo o calendário da temporada 2026, incluindo novidades como altinha, bodyboard, ciclismo e kart. Entre os destaques nacionais estão os Jogos Universitários Brasileiros (JUBs): o JUBs FUT, que ocorrerá em Aracajú, entre os dias 5 e 12 de abril; JUBs Atléticas, em São Paulo, entre 17 e 21 de abril; JUBs Praia, em Guarapari, de 3 a 10 de maio, e o JUBs Goiás, em Goiânia e Trindade, entre 23 de agosto e 5 de setembro.

Além do Combat Sports 2026, que acontecerá em Brasília, outros 23 países também receberão diferentes modalidades esportivas, entre eles Espanha, que será sede do pentatlo moderno em Madrid, e o Qatar, que recebe o levantamento de peso em Doha. Segundo a CBDU, em breve os locais oficiais das competições e a programação detalhada do Combat Sports 2026 serão divulgados, além das formas de acesso e transmissão para o público acompanhar o evento.

*Estagiária sob supervisão de Ana Sá