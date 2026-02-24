Pé-de-meia Licenciaturas: MEC abre inscrições para até 12 mil bolsas

E EuEstudante

Até 12 mil estudantes em licenciatura poderão receber o benefício - (crédito: Reprodução/MEC)

O Ministério da Educação (MEC) abriu, na última -feira (20/2), o período de cadastro e inscrição para o programa Pé-de-Meia Licenciaturas 2026, iniciativa que integra o Mais Professores para o Brasil. Os estudantes que atendem aos critérios devem se inscrever na primeira chamada até ço, por meio da Plataforma Freire, disponível no site https://sso.capes.gov.br/. Ao todo, serão ofertadas até 12 mil bolsas. Quem não concluir o cadastro nessa etapa poderá participar das chamadas seguintes, realizadas todo dia 20 de cada mês até dezembro de 2026.

Podem se candidatar ao Pé-de-Meia Licenciaturas estudantes que obtiveram nota igual ou superior a 650 no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e foram aprovados em cursos presenciais de licenciatura por meio de um dos programas do MEC: Sistema de Seleção Unificada (Sisu), Programa Universidade para Todos (Prouni) ou Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

O pagamento das bolsas será efetuado até o quinto dia útil do mês seguinte ao cadastramento do estudante pela instituição de ensino no sistema da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes). O benefício mensal é de R$ 1.050, sendo R$ 700 disponíveis para saque imediato. Os R$ 350 restantes serão depositados em uma poupança, cujo resgate estará condicionado ao ingresso do bolsista como professor em uma rede pública de ensino no prazo de até cinco anos após a conclusão da licenciatura.

De acordo com o edital, o cadastro não garante a concessão da bolsa. A confirmação dependerá da publicação do resultado final, prevista para ocorrer até 20 de cada mês, a partir ço de 2026. As vagas serão preenchidas prioritariamente por estudantes ingressantes em cursos ofertados pelo Sisu.

Além do Pé-de-Meia Licenciaturas, o programa prevê ações como a Bolsa Mais Professores, a Prova Nacional Docente, o Portal de Formação e iniciativas de valorização em parceria com bancos públicos e outros ministérios. A meta é beneficiar cerca de 2,3 milhões de docentes em todo o país.