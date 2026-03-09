Unicamp divulga lista de aprovados na 6° chamada do vestibular

IV Ian Vieira*

Campus da Unicamp em Limeira, município de São Paulo. - (crédito: Divulgação)

Por Ian Vieira

A Comissão Permanente para os Vestibulares da Unicamp (Comvest) está divulgando a lista de convocados em sexta chamada do Vestibular Unicamp 2026 e na modalidade Enem-Unicamp. Os estudantes aprovados devem realizar a matrícula na próxima terça-feira (10/3), por meio do site: https://www.comvest.unicamp.br/. Ao todo, 228 estudantes foram convocados para realização de matrícula na Universidade Estadual de Campinas (Unicamp).

As orientações para a realização da matrícula estão disponíveis, na aba de cada modalidade, na página da Comvest. Os candidatos convocados em mais de uma modalidade, ou seja, com nomes em listas diferentes, deverão escolher em qual dos processo fazer matrícula e efetivá-la usando a senha específica da modalidade, criada no momento daquela inscrição. Estudantes convocados em primeira opção que não realizarem a matrícula eletrônica ficam excluídos da modalidade.

Os alunos regularmente matriculados deverão realizar o procedimento de confirmação de matrícula, de forma presencial, na secretaria de curso no dia 11 de março conforme calendário divulgado no site: https://www.comvest.unicamp.br/. Estudantes que não realizarem tal procedimento na forma e nos prazos definidos terão sua matrícula cancelada.

A sétima chamada do Vestibular Unicamp 2026 será divulgada em 16 de março. Estão previstas oito chamadas para o Vestibular Unicamp. Confira todas as datas de matrícula e ingresso na Unicamp em 2026:

Cronograma de datas para matrícula e ingresso na Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) em 2026 (foto: Reprodução/Comvest)

