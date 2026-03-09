Comvest divulga lista de aprovados na 5° chamada do vestibular indígena

IV Ian Vieira*

Quarta chamada Vestibular Unicamp e modalidades Enem-Unicamp - (crédito: Reprodução/ Unicamp)

Por Ian Vieira

A Comissão Permanente para os Vestibulares da Unicamp (Comvest) está divulgando a lista de convocados em quinta e última chamada do Vestibular Indígena 2026. Os estudantes aprovados devem realizar a matrícula na próxima terça-feira (10/3), por meio do site: https://www.comvest.unicamp.br/ até às 17h e https://www.ingresso.ufscar.br/ até às 23h59. Ao todo, quatro estudantes foram convocados para realização de matrícula, dois na Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) e dois na Universidade Federal de São Carlos (UFSCar).

Os convocados para matrícula em cursos da UFSCar deverão acessar o link disponível na página da instituição para fazer a matrícula, conforme as orientações do tutorial elaborado pela Divisão de Gestão e Registro Acadêmico da Universidade. A documentação exigida para matrícula também está disponível nas orientações e no Edital da UFSCar.

Os convocados para cursos da Unicamp deverão realizar a matrícula on-line neste link, utilizando seu número e senha utilizados no momento da inscrição. Após o login, os convocados deverão carregar os documentos exigidos para o ingresso, conforme Edital da Unicamp, e efetivar a matrícula no curso. A Diretoria Acadêmica da Unicamp preparou um plantão de dúvidas sobre a matrícula, via Google Meet (meet.google.com/eiy-cirf-oau), nos dias de matrícula, das 9h às 16h.

Caso um candidato obtenha pontuação suficiente para ser convocado nas duas opções (Unicamp e UFSCar) em uma dada chamada, será convocado apenas na 1ª opção selecionada. Os estudantes matriculados em cursos de 2ª opção que vierem a ser convocados para sua 1ª opção nas chamadas futuras, e efetivarem sua matrícula, terão a matrícula na outra universidade cancelada automaticamente.

Confira o cronograma do Vestibular Indígena 2026:

Cronograma para matrícula e ingresso na Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) em 2026 (foto: Reprodução/Comvest)

*Estagiário sob a supervisão de Ana Sá