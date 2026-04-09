Uniceplac abre inscrições para atendimentos gratuitos ao público

O atendimento será feito pelos estudantes, de segunda-feira a quarta-feira, mas sob a supervisão de professores

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Ian Vieira*
postado em 09/04/2026 19:08
Estudantes dos cursos de saúde do Centro Universitário do Planalto Central Apparecido dos Santos (Uniceplac) atendem gratuitamente - (crédito: Divulgação/Uniceplac)
Estudantes dos cursos de saúde do Centro Universitário do Planalto Central Apparecido dos Santos (Uniceplac) atendem gratuitamente - (crédito: Divulgação/Uniceplac)

O Centro Universitário do Planalto Central Apparecido dos Santos (Uniceplac) está com inscrições abertas para atendimentos gratuitos à comunidade no primeiro semestre de 2026. Os serviços disponíveis são na área de medicina, enfermagem e nutrição. Atendimentos serão realizados por estudantes, sob a supervisão de professores. 

Os atendimentos são realizados nos ambulatórios do bloco C, no câmpus do Uniceplac, mediante disponibilidade de vagas. Os agendamentos devem ser feitos por meio do WhatsApp nos números (61) 3035-7565 e (61) 99625-4598.

No curso de medicina, os atendimentos oferecidos abrangem diversas especialidades, como alergia, cardiologia, endocrinologia, geriatria, ginecologia, neurologia, pediatria, pneumologia, psiquiatria, oftalmologia, além de pequenas cirurgias e exames de ultrassonografia.

Para o curso de nutrição, os atendimentos irão oferecer orientações nutricionais para crianças, adolescentes, adultos e idosos. Em enfermagem os serviços incluem: saúde da criança, com acompanhamento do crescimento e desenvolvimento de recém-nascidos, prematuros e crianças; saúde do idoso, com avaliação geriátrica ampla; saúde mental em parceria com o curso de psicologia; e saúde do adulto, com prevenção, controle e acompanhamento de doenças crônicas não transmissíveis.

Segue o cronograma dos atendimentos referentes a cada área:

Medicina

Segunda-feira: psiquiatria (9h às 18h); pediatria (8h às 17h); cardiologia (13h às 17h); reumatologia (13h às 17h); ultrassonografia (14h às 17h).

Terça-feira: ultrassonografia (14h às 17h); pequenas cirurgias (14h às 17h).

Quarta-feira: geriatria (8h às 17h); psiquiatria (9h às 17h); ginecologia (8h às 17h); pneumologia (14h às 17h); pequenas cirurgias (9h às 17h); ultrassonografia (9h às 17h).

Quinta-feira: psiquiatria (9h às 12h); oftalmologia (14h30 às 18h); pediatria (8h às 17h); alergia (8h às 12h).

Sexta-feira: endocrinologia (13h às 17h); pediatria (prematuros) (8h às 12h).

Local: ambulatórios do bloco C, no câmpus do Uniceplac

Agendamento: (61) 99697-4486 /  (61) 3035-7565

*Estagiário sob a supervisão de Ana Sá


Nutrição

Orientações nutricionais para crianças, adolescentes, adultos e idosos.

 Quando: segundas e quartas-feiras

 Horário: a partir das 19h

 Local: Ambulatórios do Bloco C, no câmpus do Uniceplac

 Agendamento: (61) 99697-4486


Enfermagem

Quando: de segunda à sexta-feira

Horário: das 8h às 11h e das 13h às 17h

Informações e agendamento: (61) 99625-4598 


 

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