MEC divulga edital para vagas remanescentes do Fies

GB Gabriela Braz

Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) - (crédito: Divulgação /MEC)

O Ministério da Educação (MEC) divulgou o edital para as vagas remanescentes do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) referente ao primeiro semestre de 2026. Entre 22 a 29 de abril, será possível se inscrever para a oferta de vagas por meio da página do programa no Portal do Acesso Unico: https://acessounico.mec.gov.br/fies.

Para participar é necessário ter participado em uma das edições do Enem a partir de 2010, ter obtido média aritmética das notas das cinco provas de ao menos 450 pontos, não ter zerado a redação e ter renda familiar mensal bruta por pessoa de até três salários mínimos.

O resultado da chamada única será divulgado em 7 de maio. Os pré-selecionados na chamada devem validar as informações declaradas na inscrição diretamente na Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento (CPSA) da instituição de ensino superior, entre 8 e 11 de maio. Após essa etapa, as informações serão validadas em até 10 dias, contados a partir do terceiro dia útil, logo após a data da validação da inscrição pela CPSA, realizada na instituição de ensino para a qual o estudante foi pré-selecionado.

No Fies haverá vagas destinadas à ampla concorrência e cotas para autodeclarados pretos, pardos, indígenas, quilombolas e pessoas com deficiência. Também existe o Fies Social que reserva 50% das vagas para candidatos com renda familiar per capita de até meio salário mínimo, inscritos no Cadastro Único para programas sociais (CadÚnico) com registro atualizado. Os inscritos no Fies Social terão prioridade para efeito de classificação. Ao serem pré-selecionados pelo Fies Social, poderão solicitar financiamento de até 100% dos encargos educacionais do curso.

É importante que os candidatos certifiquem a condição de atingir a frequência mínima exigida, que é de 70% de presença para a conclusão do primeiro semestre de 2026 na opção de curso, turno e local de oferta escolhido. De acordo com o edital, o financiamento é válido exclusivamente para o referido período, ou seja, não haverá postergação da pré -seleção da vaga para semestres letivos futuros.

*Estagiário sob a supervisão de Ana Sá.