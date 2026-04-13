Comvest vai abrir vagas de simulado para vestibular da Unicamp

Correio Braziliense

As inscrições poderão ser feitas pela internet, no site da Comvest, entre 22 de abril a 8 de maio. - (crédito: Antoninho Perri/SEC Unicamp)

Por João Garcia*

A Comissão Permanente para os Vestibulares (Comvest) está lançando um simulado presencial, no

mesmo formato da prova de primeira fase do Vestibular Unicamp. As inscrições poderão

ser feitas pela internet, na página eletrônica da Comvest, no período de

22 de abril a 8 de maio. O simulado será aplicado em 14 de junho de 2026, nas cidades de São Paulo, Campinas, Piracicaba e Limeira. Vestibular deve ocorrer em 28 de outubro. A taxa de participação é de R$ 100. A prova consistirá de 72 questões inéditas de múltiplas escolhas. A abertura dos portões será às 12 h e a aplicação a partir das 13h. A duração da prova é de 5h, tempo igual a da primeira fase do vestibular



Os participantes poderão escolher apenas uma opção entre todos os cursos oferecidos no

Vestibular Unicamp. O objetivo do simulado é possibilitar aos estudantes ter uma referência sobre

sua preparação para as provas. A ação faz parte da programação dos 40 anos do Vestibular

Unicamp, comemorados este ano. Após a divulgação dos resultados, os participantes poderão

comparar seu desempenho com as notas de corte do último vestibular, no curso escolhido. A

Comvest ressalta que o simulado não garante pontos ou vagas para o Ingresso Unicamp 2027.

Simulado on-line gratuito



A Comvest também disponibiliza, há alguns anos, no site, e de maneira gratuita, simulados da primeira

fase, com questões aplicadas em edições anteriores do Vestibular Unicamp, de 2017 a 2026. O

simulado reúne questões de todas as disciplinas exigidas nos vestibulares passados: biologia, física,

geografia, história, inglês, língua portuguesa, literatura, matemática e química. Os estudantes

podem escolher como desejam ver as questões. É possível montar uma prova personalizada,

escolhendo somente questões das disciplinas que desejam fazer ou optar por realizar a prova

completa de cada edição do vestibular. Também estão disponíveis algumas opções de simulados

prontos, que reúnem 30 questões de cada matéria. Ao final dos simulados, os estudantes têm acesso

a estatísticas como quantidade de erros e acertos e questões não respondidas.

Estagiário sob a supervisão de Ana Sá*