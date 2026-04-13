Multinacional abre vagas de estágio para universitários do Rio de Janeiro e Santos (SP)

Correio Braziliense

Estudantes devem se formar entre o 2º semestre de 2028 e o 1º semestre de 2029 - (crédito: Divulgação / MODEC)

Por João Garcia*

A multinacional Modec abre vagas para o programa de estágio para estudantes do Rio de Janeiro e Santos (SP), com inscrições até 10 de maio pelo site https://estagiomodec.gupy.io. As vagas serão destinadas para as áreas de engenharia de produção, engenharia mecânica, engenharia naval, engenharia química, engenharia ambiental, engenharia de petróleo e gás, engenharia elétrica, engenharia da computação, engenharia civil, engenharia de materiais, engenharia metalúrgica, arquitetura, administração, direito, análise e desenvolvimento de sistemas, ciências econômicas, ciências contábeis, ciências atuariais e gestão de tecnologia da informação. Os estudantes devem estar com previsão de conclusão de curso entre o 2º semestre de 2028 e o 1º semestre de 2029.

O programa terá um período de duração de até dois anos com direito a atuação em diversas áreas

da empresa. Os participantes do programa terão acesso a uma série de benefícios, incluindo plano de

saúde e odontológico, ticket alimentação e refeição, seguro de vida e outros benefícios compatíveis

com o mercado.

Os pré-requisitos para se candidatar são:

Previsão de conclusão de curso entre 2028.2 e 2029.1;

Residir no Rio de Janeiro, Macaé ou Santos;

Conhecimento intermediário/avançado no pacote Office;

Inglês avançado ou fluente;

Disponibilidade de 6h diárias para estágio (totalizando 30h semanais).





Estagiário sob a supervisão de Ana Sá*