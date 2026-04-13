Multinacional abre vagas de estágio para universitários do Rio de Janeiro e Santos (SP)

Inscrições até 10 de maio pelo site da Estágio MODEC. Vagas são destinadas para diversos cursos de ensino superior

Início Eu estudante Ensino superior
Correio Braziliense
postado em 13/04/2026 17:46 / atualizado em 13/04/2026 17:49
Estudantes devem se formar entre o 2º semestre de 2028 e o 1º semestre de 2029 - (crédito: Divulgação / MODEC)
Estudantes devem se formar entre o 2º semestre de 2028 e o 1º semestre de 2029 - (crédito: Divulgação / MODEC)

Por João Garcia*

A multinacional Modec abre vagas para o programa de estágio para estudantes do Rio de Janeiro e Santos (SP), com inscrições até 10 de maio pelo site https://estagiomodec.gupy.io. As vagas serão destinadas para as áreas de engenharia de produção, engenharia mecânica, engenharia naval, engenharia química, engenharia ambiental, engenharia de petróleo e gás, engenharia elétrica, engenharia da computação, engenharia civil, engenharia de materiais, engenharia metalúrgica, arquitetura, administração, direito, análise e desenvolvimento de sistemas, ciências econômicas, ciências contábeis, ciências atuariais e gestão de tecnologia da informação. Os estudantes devem estar com previsão de conclusão de curso entre o 2º semestre de 2028 e o 1º semestre de 2029.

O programa terá um período de duração de até dois anos com direito a atuação em diversas áreas
da empresa. Os participantes do programa terão acesso a uma série de benefícios, incluindo plano de
saúde e odontológico, ticket alimentação e refeição, seguro de vida e outros benefícios compatíveis
com o mercado.

Os pré-requisitos para se candidatar são:

  • Previsão de conclusão de curso entre 2028.2 e 2029.1;
  • Residir no Rio de Janeiro, Macaé ou Santos;
  • Conhecimento intermediário/avançado no pacote Office;
  • Inglês avançado ou fluente;
  • Disponibilidade de 6h diárias para estágio (totalizando 30h semanais).


Estagiário sob a supervisão de Ana Sá*

Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor. As mensagens estão sujeitas a moderação prévia antes da publicação