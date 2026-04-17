GB Gabriela Braz

Juliette e a sobrinha Laura: desistência de vaga em prol de outra pessoa - (crédito: Reprodução/Instagram)

A ex-BBB Juliette revelou, esta semana, que a sobrinha dela, Laura, decidiu abrir mão de uma bolsa integral (100%) do ProUni para o curso de medicina. A jovem foi aprovada em uma instituição particular, mas decidiu não assumir a vaga por reconhecer que, devido à atual estrutura financeira da família, não precisava da vaga tanto quanto outros candidatos.

A jovem havia sido aprovada anteriormente, mas decidiu adiar a matrícula para tentar mais uma vez uma vaga na universidade federal. Sua rotina de estudos foi intensa para alcançar o sonho da vaga em medicina. E após a realização de muitos vestibulares, descobriu que ganhou a bolsa integral em uma faculdade particular. Com muita conversa e apoio familiar, Laura decidiu não assumir a vaga.

A ex-BBB acredita que a sobrinha está agindo com consciência e ética. “Legalmente, ela tem todo o direito à bolsa, mas não é moral porque no final das contas eu que ajudo na educação". Agora, Laura tentará novamente uma vaga em uma universidade federal. Caso não consiga, Juliette afirmou que financiará o curso em uma faculdade particular.

*Estagiário sob a supervisão de Ana Sá.